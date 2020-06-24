Técnico do Barça diz que negociação entre Juve e Barcelona afeta Arthur

- Seguramente o está afetando. Eu trato de tirar o máximo de rendimento dele. Trataremos de blindá-lo dessas situações. Não podemos controlar e falaremos com ele para que foque no que tem que focar. Sei que é complicado, mas tem que se sobrepor - disse Setién.

- O que estamos pedindo ao Arthur não é o que ele fazia antes. Agora, pedimos que jogue mais adiantado, que se mova entre as linhas e crie situações, mas às vezes é difícil para ele. Mas ele nos entrega outras coisas. Dá segurança com a bola. Pode parecer que não tem protagonismo em relação ao que pode dar, mas estou muito com ele porque sua situação não é fácil. Tem que mover em poucos espaços, entre os rivais - completou.E MAIS:Fluminense e Lyon fazem votação para escolher gol mais bonito de FredEm jogo emocionante, Inter de Milão e Sassuolo empatam no ItalianoMikel é sondado por equipe russa, mas responde que tem interesse de jogar no BotafogoBenfica está disposto a repatriar Jesus, afirma emissora portuguesaCelta de Vigo vence Real Sociedad com gol de pênalti E MAIS: