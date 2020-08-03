Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico do Barça desenha 11 ideal para duelo contra o Napoli

Quique Setién não conta com Busquets e Vidal suspensos e deve formar meio de campo com Sergi Roberto, Rakitic e De Jong. Jovens devem começar no banco de reservas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2020 às 09:07

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 09:07

Crédito: Setién já treina Barcelona focando no duelo contra o Napoli (LLUIS GENE / AFP
O técnico do Barcelona, Quique Setién, parece ter encontrado o 11 ideal para enfrentar o Napoli pela Liga dos Campeões, de acordo com o “Mundo Deportivo”. A maior dúvida era quem o treinador iria colocar no meio de campo, por conta das suspensões de Busquets e Vidal, mas de acordo com os últimos treinamentos, o setor deve ser formado por Sergi Roberto, Rakitic e De Jong.
Apesar das boas aparições na reta final do Campeonato Espanhol, o jovem Riqui Puig deve começar no banco de reservas e os mais experientes devem começar no confronto. O mesmo vale para Ansu Fati, uma vez que Griezmann está recuperado e formará o trio de ataque ao lado de Messi e Suárez, como era esperado.
No setor defensivo, os culés devem manter a base dos últimos jogos na Espanha com Semedo, Piqué, Lenglet e Alba. O zagueiro francês era dúvida por conta de uma lesão sofrida no encontro contra o Alavés, mas assim como seu compatriota de ataque, também está recuperado.
O jogo irá acontecer neste sábado, no Camp Nou. A partida de ida, no estádio San Paoli, terminou empatada por 1 a 1 e o Barça tem a vantagem do empate sem gols para se classificar até a fase de quartas de final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados