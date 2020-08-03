Técnico do Barça desenha 11 ideal para duelo contra o Napoli

Crédito: Setién já treina Barcelona focando no duelo contra o Napoli (LLUIS GENE / AFP

O técnico do Barcelona, Quique Setién, parece ter encontrado o 11 ideal para enfrentar o Napoli pela Liga dos Campeões, de acordo com o “Mundo Deportivo”. A maior dúvida era quem o treinador iria colocar no meio de campo, por conta das suspensões de Busquets e Vidal, mas de acordo com os últimos treinamentos, o setor deve ser formado por Sergi Roberto, Rakitic e De Jong.

Apesar das boas aparições na reta final do Campeonato Espanhol, o jovem Riqui Puig deve começar no banco de reservas e os mais experientes devem começar no confronto. O mesmo vale para Ansu Fati, uma vez que Griezmann está recuperado e formará o trio de ataque ao lado de Messi e Suárez, como era esperado.

No setor defensivo, os culés devem manter a base dos últimos jogos na Espanha com Semedo, Piqué, Lenglet e Alba. O zagueiro francês era dúvida por conta de uma lesão sofrida no encontro contra o Alavés, mas assim como seu compatriota de ataque, também está recuperado.