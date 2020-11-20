Técnico do Barça desabafa sobre polêmica e pede respeito à Messi

Em entrevista coletiva, Ronald Koeman, técnico do Barcelona, entrou na polêmica criada por Éric, Olhats, ex-agente de Griezmann, entre Messi e o francês. O treinador afirmou que todos deveriam ter mais respeito pelo argentino e afirma que nunca viu nenhum problema entre os dois companheiros dentro do vestiário.

- Consigo entender a chateação de Leo. Na minha opinião, você tem que respeitar muito mais pessoas como Messi. Depois de uma viagem, perguntar a Messi sobre Griezmann é desrespeitoso. Você pode criar polêmica. Eu não vi em nenhum momento problema entre os dois. Não sou a favor de procurar problemas. Alguém disse algo e esse alguém não é cliente de Griezmann há anos. São estúpidos.Após o desabafo, o comandante não respondeu mais nenhuma questão sobre este tema. Após voltar dos serviços com a seleção argentina, Messi afirmou que estava cansado de ser todos os problemas do Barcelona. A permanência do camisa 10 segue em aberto, principalmente após Pep Guardiola renovar contrato com o Manchester City e aumentar os rumores sobre uma possível saída do craque da Catalunha.