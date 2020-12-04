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futebol

Técnico do Barça critica comentários de presidente interino do clube

Carles Tusquets havia dito que teria vendido Messi na última janela de transferências e Ronald Koeman afirmou que esse tipo de declaração não ajuda o ambiente do clube...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 12:16

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 12:16

Crédito: CESAR MANSO / AFP
O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, criticou os comentários de Carles Tusquets, presidente interino do clube, durante sua entrevista coletiva. O mandatário havia dito que se estivesse no comando, teria vendido Lionel Messi na última janela de transferências, enquanto o holandês afirmou que essas declarações não ajudam o ambiente.
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- Sabemos a situação de Messi e se há uma pessoa que pode definir seu futuro é o Leo. Os comentários de fora não me interessam, mas se eles vem de dentro do clube não nos ajudam a ter tranquilidade para ganhar as partidas. Não podemos controlar os de fora, mas os de dentro são diferentes. Messi tem contrato até junho e ele deve decidir. Não gosto de comentários nesse sentido (de Tusquets).
A polêmica declaração do presidente interino aconteceu na mesma semana em que Neymar declarou que gostaria de voltar a jogar futebol ao lado do argentino, aumentando os rumores de que Messi poderia ir para o Paris Saint-Germain na próxima temporada. Até o momento, o futuro do camisa 10 do Barcelona segue indefinido.

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