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futebol

Técnico do Aston Villa revela promessa que fez para Ross Barkley

Dean Smith lembra que garantiu uma vaga no elenco da Inglaterra para a próxima Eurocopa caso o meio-campista do Chelsea assinasse pelo time de Birmingham...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 11:33

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:33

Crédito: Barkley decidiu último jogo do Aston Villa contra o Leicester (JON SUPER / POOL / AFP
Após a vitória do Aston Villa sobre o Leicester por 1 a 0 no Campeonato Inglês com gol de Ross Barkley, o técnico Dean Smith revelou uma promessa que fez ao meio-campista inglês. O camisa 20 não estava nos planos do técnico Frank Lampard e foi contratado pelo time de Birmingham por empréstimo de uma temporada.
- Ele é um jogador de alto calibre. Sou agradecido ao Chelsea por ter nos emprestado. Eu vendi o projeto e disse para ele que o colocaria no plantel da Eurocopa e que ele tentaria nos ajudar a vencer jogos.
Após ter feito uma última campanha desastrosa namorando com a zona do rebaixamento durante boa parte da Premier League, o Aston Villa está com 100% de aproveitamento após quatro partidas. Em dois jogos realizados pela equipe, Barkley marcou dois gols e tem sido um dos principais nomes da equipe ao lado de Jack Grealish.

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