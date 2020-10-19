Técnico do Aston Villa revela promessa que fez para Ross Barkley

Após a vitória do Aston Villa sobre o Leicester por 1 a 0 no Campeonato Inglês com gol de Ross Barkley, o técnico Dean Smith revelou uma promessa que fez ao meio-campista inglês. O camisa 20 não estava nos planos do técnico Frank Lampard e foi contratado pelo time de Birmingham por empréstimo de uma temporada.
- Ele é um jogador de alto calibre. Sou agradecido ao Chelsea por ter nos emprestado. Eu vendi o projeto e disse para ele que o colocaria no plantel da Eurocopa e que ele tentaria nos ajudar a vencer jogos.
Após ter feito uma última campanha desastrosa namorando com a zona do rebaixamento durante boa parte da Premier League, o Aston Villa está com 100% de aproveitamento após quatro partidas. Em dois jogos realizados pela equipe, Barkley marcou dois gols e tem sido um dos principais nomes da equipe ao lado de Jack Grealish.