Técnico do Aston Villa revela promessa que fez para Ross Barkley

Crédito: Barkley decidiu último jogo do Aston Villa contra o Leicester (JON SUPER / POOL / AFP

Após a vitória do Aston Villa sobre o Leicester por 1 a 0 no Campeonato Inglês com gol de Ross Barkley, o técnico Dean Smith revelou uma promessa que fez ao meio-campista inglês. O camisa 20 não estava nos planos do técnico Frank Lampard e foi contratado pelo time de Birmingham por empréstimo de uma temporada.

- Ele é um jogador de alto calibre. Sou agradecido ao Chelsea por ter nos emprestado. Eu vendi o projeto e disse para ele que o colocaria no plantel da Eurocopa e que ele tentaria nos ajudar a vencer jogos.