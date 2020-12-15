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Técnico do Arsenal faz duro discurso de cobrança: 'Temos que levar balas'

Mikel Arteta afirma que pressão, críticas e cobranças dos torcedores e da imprensa são normais por conta do momento ruim vivido pelo Arsenal no Campeonato Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 09:50

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 09:50

Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP
O técnico Mikel Arteta faz um trabalho ruim neste início de temporada com o Arsenal e já está sofrendo com críticas e pressões dos torcedores e da imprensa inglesa. O espanhol fez um forte discurso em sua coletiva de imprensa e disse que todos devem aceitar os golpes desferidos contra os Gunners e melhorar o rendimento dentro de campo.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
- Eu sinto a pressão o tempo todo. Não é hora de se esconder, é hora de colocar seu rosto e seu corpo na linha de frente e no momento, eu sinto muito, mas temos que levar as balas. Não estamos vencendo jogos e você tem que colocar o peito para fora e dizer “me bate" porque você está no direito de bater, pois eu não estou vencendo. O que mais posso fazer? Abaixar a cabeça, trabalhar duro e tentar melhorar.A equipe londrina encara o Southampton nesta quarta-feira após sofrer uma dura derrota para o Burnley em casa no último final de semana. O time de Arteta se encontra na 15ª posição e apenas cinco pontos de distância da zona de rebaixamento. Já os Saints estão em 4º lugar e sonham com vaga em competições europeias.

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