Técnico do Arsenal faz duro discurso de cobrança: 'Temos que levar balas'

O técnico Mikel Arteta faz um trabalho ruim neste início de temporada com o Arsenal e já está sofrendo com críticas e pressões dos torcedores e da imprensa inglesa. O espanhol fez um forte discurso em sua coletiva de imprensa e disse que todos devem aceitar os golpes desferidos contra os Gunners e melhorar o rendimento dentro de campo.

- Eu sinto a pressão o tempo todo. Não é hora de se esconder, é hora de colocar seu rosto e seu corpo na linha de frente e no momento, eu sinto muito, mas temos que levar as balas. Não estamos vencendo jogos e você tem que colocar o peito para fora e dizer “me bate" porque você está no direito de bater, pois eu não estou vencendo. O que mais posso fazer? Abaixar a cabeça, trabalhar duro e tentar melhorar.A equipe londrina encara o Southampton nesta quarta-feira após sofrer uma dura derrota para o Burnley em casa no último final de semana. O time de Arteta se encontra na 15ª posição e apenas cinco pontos de distância da zona de rebaixamento. Já os Saints estão em 4º lugar e sonham com vaga em competições europeias.