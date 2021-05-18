Técnico do Arsenal elogia David Luiz antes de despedida do zagueiro

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, elogiou o zagueiro David Luiz, que irá deixar o clube londrino ao final da temporada. Apesar dos altos e baixos vividos nas duas temporadas em que defendeu os Gunners, o comandante espanhol exaltou os momentos em que estiveram juntos.- Tive o privilégio de trabalhar com ele nos últimos 18 meses. Tivemos bons momentos juntos e ele sempre nos ajuda. Eu me sinto triste, pois a gente se atrai emocionalmente ao jogador. Ele nos deu o melhor e eu tentei ajudá-lo o máximo que pude.