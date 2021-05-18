AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Técnico do Arsenal elogia David Luiz antes de despedida do zagueiro

Brasileiro está nas últimas semanas de contrato e já pode assinar vínculo com outra equipe sem custos. Defensor permaneceu nos Gunners nas duas últimas temporadas...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 09:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 09:41
Crédito: Daniel LEAL-OLIVAS/AFP
Mikel Arteta, técnico do Arsenal, elogiou o zagueiro David Luiz, que irá deixar o clube londrino ao final da temporada. Apesar dos altos e baixos vividos nas duas temporadas em que defendeu os Gunners, o comandante espanhol exaltou os momentos em que estiveram juntos.- Tive o privilégio de trabalhar com ele nos últimos 18 meses. Tivemos bons momentos juntos e ele sempre nos ajuda. Eu me sinto triste, pois a gente se atrai emocionalmente ao jogador. Ele nos deu o melhor e eu tentei ajudá-lo o máximo que pude.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar dos 34 anos, David Luiz é um nome de interesse para muitos clubes. O jogador já demonstrou interesse em retornar ao Benfica, clube que o projetou na Europa e a presença de Jorge Jesus no comando técnico pode facilitar a chegada do brasileiro.
Além dos portugueses, surgiram especulações de que alguns times do Brasil poderiam tentar repatriar o veterano. Apesar dos rumores, o Atlético-MG negou que tenha abordado o entorno do atleta visando sua contratação no meio do ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nasa capta imagem do El Niño - fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas
Como o El Niño pode pesar no bolso dos brasileiros até 2027
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/07/2026
Imagem de destaque
A ascensão da 'femosfera': mulheres que renunciam ao romance e buscam homens de 'alto valor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados