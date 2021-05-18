Técnico do Arsenal elogia David Luiz antes de despedida do zagueiro

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, elogiou o zagueiro David Luiz, que irá deixar o clube londrino ao final da temporada. Apesar dos altos e baixos vividos nas duas temporadas em que defendeu os Gunners, o comandante espanhol exaltou os momentos em que estiveram juntos.- Tive o privilégio de trabalhar com ele nos últimos 18 meses. Tivemos bons momentos juntos e ele sempre nos ajuda. Eu me sinto triste, pois a gente se atrai emocionalmente ao jogador. Ele nos deu o melhor e eu tentei ajudá-lo o máximo que pude.
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Apesar dos 34 anos, David Luiz é um nome de interesse para muitos clubes. O jogador já demonstrou interesse em retornar ao Benfica, clube que o projetou na Europa e a presença de Jorge Jesus no comando técnico pode facilitar a chegada do brasileiro.
Além dos portugueses, surgiram especulações de que alguns times do Brasil poderiam tentar repatriar o veterano. Apesar dos rumores, o Atlético-MG negou que tenha abordado o entorno do atleta visando sua contratação no meio do ano.