Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico do América-MEX não crê na permanência de Cáseres

Miguel Herrera diz que argentino entrou muito bem na equipe e lamenta que o time não tenha força financeira para contratá-lo em definitivo ao Villarreal-ESP...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2020 às 23:29

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 23:29

Crédito: Reprodução/Twitter
Emprestado pelo Villarreal, o volante Santiago Cáseres se tornou um dos jogadores mais importantes do América do México. Porém, o treinador Miguel Herrera disse que dificilmente o jogador continuará. E o motivo é financeiro.
- A chegada de Santiago Cáseres foi boa, ele arrumou o time, mas o jogador está emprestado e veremos se permaneceremos, apesar da situação financeira do time ser muito difícil - disse Herrera para a ESPN.
Cáseres é argentino, tem 23 anos e começou a carreira no Vélez Sarsfield. Em 2018 foi para o Villarreal, mas nunca se firmou e acabou sendo emprestado para o América.E MAIS:'Jogadores do Palmeiras que não corresponderamClubes que tiveram novidades no patrocínio durante a pandemiaRobin Fraser: "Você sabe muito bem que é negro na América"Veja o que vai pintar na telinha no fim de semana esportivoClubes ingleses farão ação antirracismo na rodada de retornoDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra o Peru E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados