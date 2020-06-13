Técnico do América-MEX não crê na permanência de Cáseres

- A chegada de Santiago Cáseres foi boa, ele arrumou o time, mas o jogador está emprestado e veremos se permaneceremos, apesar da situação financeira do time ser muito difícil - disse Herrera para a ESPN.

Cáseres é argentino, tem 23 anos e começou a carreira no Vélez Sarsfield. Em 2018 foi para o Villarreal, mas nunca se firmou e acabou sendo emprestado para o América.E MAIS:'Jogadores do Palmeiras que não corresponderamClubes que tiveram novidades no patrocínio durante a pandemiaRobin Fraser: "Você sabe muito bem que é negro na América"Veja o que vai pintar na telinha no fim de semana esportivoClubes ingleses farão ação antirracismo na rodada de retornoDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra o Peru E MAIS: