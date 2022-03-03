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futebol

Técnico do Ajax tem a intenção de assumir o Manchester United

Erik ten Hag é o nome favorito de Ralf Rangnick para assumir o comando dos Red Devils na próxima temporada e holandês já iniciou as aulas de inglês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 10:17

Publicado em 03 de Março de 2022 às 10:17

Erik ten Hag, técnico do Ajax, tem vontade de assumir o Manchester United na próxima temporada, segundo o "Daily Mail". O clube holandês está ciente do desejo do treinador, que está fazendo aulas de inglês para se tornar fluente antes de assumir os Diabos Vermelhos.Na Inglaterra, o nome de Erik ten Hag é o favorito para assumir o comando dos Red Devils por Ralf Rangnick, atual técnico interino da equipe e futuro consultor esportivo. No entanto, Mauricio Pochettino, que tem seu futuro indefinido no PSG, também é tratado como uma possibilidade.
> Veja a tabela da Premier League
Na última temporada, o técnico do Ajax chegou a ser cotado para assumir o Tottenham, que havia despedido José Mourinho. No entanto, o entorno do treinador afirmou que a barreira linguística foi um problema durante as conversas entre as partes.
O Manchester United está convencido de que irá ter uma conversa com Erik ten Hag nas próximas semanas e as aulas de inglês ajudam o holandês a dar um salto na carreira e estar mais próximo de conseguir um emprego na Premier League.
Crédito: EriktenHagestácotadoparaassumirocomandodoManchesterUnitednapróximatemporada(Foto:AFP

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