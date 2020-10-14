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futebol

Técnico do Ajax diz que esperava contratar um jogador 'top'

Erik ten Hag se mostrou feliz com os reforços, mas revelou que time buscava um atacante de nível melhor. Luís Suárez, foi cogitado para um retorno a Amsterdã...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 16:30
Crédito: Divulgação
Nas últimas janelas de transferências, o Ajax foi um alvo constante dos gigantes do continente europeu. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech e Donny van de Beek foram algumas das promessas que deixaram o clube holandês. Para repôr as saídas, o maior campeão nacional até se reforçou, mas o nome de mais brilho foi o brasileiro Antony, ex-São Paulo.A atuação do Ajax no mercado parece não ter agradado Erik ten Hag. O treinador da equipe, em entrevista ao Voetbalzone, da Holanda, revelou certa frustração pela falta de um reforço de peso. O retorno do uruguaio Luís Suárez chegou a ser cogitado, porém, sem sucesso.
- O que não deu certo, e realmente esperávamos, foi contratar um atacante de primeira linha. Fomos muito seletivos porque queríamos um jogador de ponta. Infelizmente, não era possível e não era acessível. Já temos alguns bons jogadores no ataque; portanto, queríamos apenas alguém melhor - disse ten Hag.
Apesar da perda de três titulares nesta janela (Hakim Ziyech, para o Chelsea, Sergiño Dest, para o Barcelona, e Donny van de Beek, para o Manchester United), o Ajax segue como o elenco mais valioso da Holanda e com dois atletas muito cobiçados por mercados maiores: o goleiro Andre Onana e o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico.
Erik ten Hag comentou sobre a expectativa na dupla promissora do Ajax para a temporada.
- Estamos felizes com isso. São dois jogadores que estão prontos para a próxima temporada - finalizou o técnico do Ajax.
Além do brasileiro Antony, o Ajax se reforçou com os meias Davy Klaassen e Mohamed Kudus, o lateral-direito Sean Klaiber e o goleiro Maarten Stekelenburg.

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