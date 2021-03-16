AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico de Portugal diz que Cristiano Ronaldo tem o sonho de vencer a Copa do Mundo de 2022
futebol

Técnico de Portugal diz que Cristiano Ronaldo tem o sonho de vencer a Copa do Mundo de 2022

Em anúncio de convocação para primeiras rodadas das Eliminatórias Europeias, Fernando Santos afirma que jogador da Juventus está motivado por defender a seleção nacional...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:11
Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
O técnico Fernando Santos anunciou nesta terça-feira a lista de 25 convocados para as três primeiras rodadas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Principal nome da seleção lusitana, o atacante Cristiano Ronaldo foi confirmado e recebeu elogios do comandante.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022- Tenho a certeza de que ele (Cristiano Ronaldo) vem, como sempre, super motivado. Não tem a ver com ter marcado mais gols ou menos. Espero bem que venha, e com certeza virá, com a mesma ambição que sempre demonstrou, não pensando em objetivos pessoais, mas em concretizar os da equipe nacional - disse Fernando Santos, que completou sobre o sonho do camisa 7:
- Ele tem um sonho muito grande de participar naquilo que Portugal se propôs, o de poder participar na Copa do Mundo e de vencê-la.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
VEJA OS 25 JOGADORES CONVOCADOS​Goleiros: Rui Patrício (Wolverhampton), Rui Silva (Granada) e Anthony Lopes (Lyon);
Defensores: Cédric Soares (Arsenal), João Cancelo (Manchester City), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund);
Meio-campistas: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille) e Sérgio Oliveira (Porto);
Atacantes: André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Atlético Madrid), Pedro Neto (Wolverhampton) e Rafa Silva (Benfica).
A seleção portuguesa encara Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo nos três primeiros compromissos nas Eliminatórias Europeias. Os jogos acontecem, respectivamente, nos dias 24, 27 e 30 de março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Na operação, a Polícia Federal apreendeu seringas contendo substâncias utilizadas para emagrecimento.
PF prende mulher com depósito de medicamentos para emagrecer no ES
Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini são pré-candidatos ao Governo do Estado
Pesquisa Quaest: a gangorra de Ricardo e Pazolini na disputa a governador do ES
Luiz Melodia: No Coração do Brasil, documentário sobre a lenda da MPB
Festival de Cinema de Santa Teresa divulga programação com filmes, shows e concurso gastronômico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados