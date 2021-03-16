Técnico de Portugal diz que Cristiano Ronaldo tem o sonho de vencer a Copa do Mundo de 2022

Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

O técnico Fernando Santos anunciou nesta terça-feira a lista de 25 convocados para as três primeiras rodadas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Principal nome da seleção lusitana, o atacante Cristiano Ronaldo foi confirmado e recebeu elogios do comandante.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022- Tenho a certeza de que ele (Cristiano Ronaldo) vem, como sempre, super motivado. Não tem a ver com ter marcado mais gols ou menos. Espero bem que venha, e com certeza virá, com a mesma ambição que sempre demonstrou, não pensando em objetivos pessoais, mas em concretizar os da equipe nacional - disse Fernando Santos, que completou sobre o sonho do camisa 7:

- Ele tem um sonho muito grande de participar naquilo que Portugal se propôs, o de poder participar na Copa do Mundo e de vencê-la.

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VEJA OS 25 JOGADORES CONVOCADOS​Goleiros: Rui Patrício (Wolverhampton), Rui Silva (Granada) e Anthony Lopes (Lyon);

Defensores: Cédric Soares (Arsenal), João Cancelo (Manchester City), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund);

Meio-campistas: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille) e Sérgio Oliveira (Porto);

Atacantes: André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Atlético Madrid), Pedro Neto (Wolverhampton) e Rafa Silva (Benfica).