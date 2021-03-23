Técnico de Portugal acredita no título da Copa do Mundo de 2022: 'O sonho é possível'

Antes do início das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Qatar, o técnico Fernando Santos afirmou que a seleção portuguesa crê no título mundial no próximo ano. Em entrevista coletiva, o comandante lusitano disse que "o sonho é possível".
- As coisas não se podem colocar ao nível do sonho, fundamental é acreditar que o sonho é possível. Se só sonharmos podemos acordar e ser um pesadelo. Portugal tem qualidade, capacidade e organização para lutar por qualquer prova em que participa - disse Fernando Santos, que completou:
- Para isso é preciso estar nas fases finais. Seria um erro tremendo dar por adquirido que vamos estar lá quando ainda nem começamos a fase de apuramento - concluiu.
A seleção portuguesa encara o Azerbaijão nesta quarta-feira, pela primeira rodada do Grupo A. O jogo será em Turim, na Itália, por conta de restrições da Covid-19.