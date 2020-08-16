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futebol

Técnico de Gana não quer que Partey saia do Atlético para o Arsenal

Treinador da seleção acredita que mudança pode não ser positiva, pois o meio-campista é titular e tem sempre a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões com a equipe...

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 10:09

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 10:09
Crédito: AFP
O técnico da seleção de Gana, CK Akonnor, aconselhu Thomas Partey a não sair do Atlético de Madrid para o Arsenal, em entrevista à “Starr FM”. O treinador disse que não trocaria o clube espanhol por conta da certeza de jogar a Liga dos Campeões, enquanto os ingleses irão participar da Liga Europa.
- Eu não gostaria que ele se mudasse para o Arsenal porque com o Atlético ele vai sempre disputar Liga dos Campeões. A posição é garantida e ele sempre vai jogar. Com o Arsenal, eu não tenho essa certeza. As questões financeiras vão aparecer, mas eu espero que o que ele peça, o Atlético esteja disposto a pagar.
O nome de Partey é o nome preferido pelo técnico Mikel Arteta para este mercado de verão do Arsenal. Especulações indicam que o meio-campista poderia ganhar 200 mil libras (R$ 1,4 milhão) por semana nos Gunners, mas os colchoneros não devem aceitar oferta menor do que 45 milhões de libras (R$ 317 milhões).

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