Técnico de Gana não quer que Partey saia do Atlético para o Arsenal

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O técnico da seleção de Gana, CK Akonnor, aconselhu Thomas Partey a não sair do Atlético de Madrid para o Arsenal, em entrevista à “Starr FM”. O treinador disse que não trocaria o clube espanhol por conta da certeza de jogar a Liga dos Campeões, enquanto os ingleses irão participar da Liga Europa.

- Eu não gostaria que ele se mudasse para o Arsenal porque com o Atlético ele vai sempre disputar Liga dos Campeões. A posição é garantida e ele sempre vai jogar. Com o Arsenal, eu não tenho essa certeza. As questões financeiras vão aparecer, mas eu espero que o que ele peça, o Atlético esteja disposto a pagar.