Técnico de Gana não quer que Partey saia do Atlético para o Arsenal

O técnico da seleção de Gana, CK Akonnor, aconselhu Thomas Partey a não sair do Atlético de Madrid para o Arsenal, em entrevista à “Starr FM”. O treinador disse que não trocaria o clube espanhol por conta da certeza de jogar a Liga dos Campeões, enquanto os ingleses irão participar da Liga Europa.
- Eu não gostaria que ele se mudasse para o Arsenal porque com o Atlético ele vai sempre disputar Liga dos Campeões. A posição é garantida e ele sempre vai jogar. Com o Arsenal, eu não tenho essa certeza. As questões financeiras vão aparecer, mas eu espero que o que ele peça, o Atlético esteja disposto a pagar.
O nome de Partey é o nome preferido pelo técnico Mikel Arteta para este mercado de verão do Arsenal. Especulações indicam que o meio-campista poderia ganhar 200 mil libras (R$ 1,4 milhão) por semana nos Gunners, mas os colchoneros não devem aceitar oferta menor do que 45 milhões de libras (R$ 317 milhões).