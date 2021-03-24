Técnico de Corinthians vê Cazares fora da forma física ideal: 'Sentindo um pouquinho de dificuldades'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Desde que se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa, no fim de fevereiro, o meia do Corinthians, Juan Cazares, não encontrou a sua melhor forma física, pelo menos é assim que entende o técnico do clube, Vágner Mancini.

Na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Mirassol, nesta terça-feira (23), pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), o meia iniciou novamente entre os reservas, entrando aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Rodrigo Varanda.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosE a justificativa do treinador corintiano por não começar o duelo com o equatoriano foi que a intensidade da partida pedia atletas dentro dos moldes físico ideal.

- O Cazares, a meu ver, não está na forma física ideal dele. Após a sua última lesão, ele voltou e tem sentindo um pouquinho de dificuldades, assim como outros atletas, por características também, que eu acabei deixando de fora, porque sabia que iria enfrentar uma equipe de volume, imposição, que tem uma intensidade boa de jogo, que deixa espaços também, mas que exige que você tenha uma marcação e uma agressividade em todos os momentos - afirmou Mancini em entrevista coletiva virtual concedida após o triunfo sobre o Leão da Alta Araraquarense.

Desde o seu retorno aos gramados, no dia 17 de fevereiro, entre os reservas na derrota do Timão por 1 a 0 contra o Santos, em jogo atrasado da 33ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, Cazares entrou em campo em seis dos nove compromissos do Corinthians, mas apenas dois como titular e um atuando durante os 90 minutos, totalizando 283 minutos, dos 810 disponíveis, neste período.

Jogos de Cazares desde a volta da última lesão

Santos 1 x 0 Corinthians - 17 de fevereiro - 33ª rodada do Brasileirão: iniciou no banco, entrou aos 13 minutos do segundo tempo e jogou 32 minutos

Corinthians 0 x 0 Vasco -21 de fevereiro - 37ª rodada do Brasileirão: iniciou no banco, entrou no intervalo e jogou 45 minutos

Internacional 0 x 0 Corinthians - 25 de fevereiro - 38ª rodada do Brasileirão: titular, jogando os 90 minutos

Red Bull Bragantino 0 x 0 Corinthians - 28 de fevereiro - 1ª rodada do Paulistão: reserva, entrou aos 32 minutos do segundo tempo e jogou 13 minutos

Corinthians 2 x 2 Palmeiras - 3 de março - 2ª rodada do Paulistão: titular, jogou 61 minutos e foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo

Corinthians 2 x 1 Ponte Preta -7 de março - 3ª rodada do Paulistão: relacionado, mas ficou apenas no banco de reservas

São Caetano 0 x 1 Corinthians - 14 de março - 4ª rodada do Paulistão: relacionado, mas ficou apenas no banco de reservas

Salgueiro (PE) 0 x 3 Corinthians - 17 de março - 1ª fase da Copa do Brasil: reserva, entrou aos 22 minutos do segundo tempo e jogou 23 minutos