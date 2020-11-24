Técnico da Suécia abre as portas para retorno de Ibrahimovic

Crédito: Jonathan Nackstrand / AFP

O técnico da Suécia, Jan Andersson, não descartou o retorno do atacante Ibrahimovic para a seleção. Em entrevista ao jornal “Aftonbladet”, o comandante rasgou elogios ao centroavante do Milan e disse que o atleta é o maior atleta de futebol da história do país, mas que a decisão do retorno cabe ao camisa 11.

- Ele é de longe o nosso melhor jogador de todos os tempos. O que é preciso é que ele mesmo queira se envolver. Ele me disse claramente em 2016 que não queria entrar na seleção nacional. Ele precisa dizer que quer voltar. Nesse caso, cabe a mim administrar.

Apesar dos 38 anos, o jogador vive ótima fase com 11 gols em 10 partidas na temporada, mas Andersson não se diz surpreso com os números e com o desempenho.

- Eu não posso dizer que estou tão surpreso. Se você está surpreso, significa que achou que ele não conseguiria fazer isso. Mas por outro lado, estou extremamente impressionado que ele possa continuar a ter essa fome, garra e qualidade no que faz.