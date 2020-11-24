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futebol

Técnico da Suécia abre as portas para retorno de Ibrahimovic

Segundo Jan Andersson, atacante do Milan é o maior jogador de todos os tempos do país...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 12:11

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 12:11
Crédito: Jonathan Nackstrand / AFP
O técnico da Suécia, Jan Andersson, não descartou o retorno do atacante Ibrahimovic para a seleção. Em entrevista ao jornal “Aftonbladet”, o comandante rasgou elogios ao centroavante do Milan e disse que o atleta é o maior atleta de futebol da história do país, mas que a decisão do retorno cabe ao camisa 11.
- Ele é de longe o nosso melhor jogador de todos os tempos. O que é preciso é que ele mesmo queira se envolver. Ele me disse claramente em 2016 que não queria entrar na seleção nacional. Ele precisa dizer que quer voltar. Nesse caso, cabe a mim administrar.
Apesar dos 38 anos, o jogador vive ótima fase com 11 gols em 10 partidas na temporada, mas Andersson não se diz surpreso com os números e com o desempenho.
- Eu não posso dizer que estou tão surpreso. Se você está surpreso, significa que achou que ele não conseguiria fazer isso. Mas por outro lado, estou extremamente impressionado que ele possa continuar a ter essa fome, garra e qualidade no que faz.
A Suécia não vive seu melhor momento após ter sido rebaixada na Liga das Nações, apesar de uma última boa Copa do Mundo, em 2018. Pela seleção de seu país, Ibrahimovic participou de 109 confrontos e foi responsável por anotar 61 gols e 17 assistências.

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