Técnico da Seleção Portuguesa sub-21 renova contrato até o fim da temporada 2023/2024

Nesta sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou a renovação de contrato do técnico Rui Jorge, da equipe sub-21, até o fim da temporada 2023/2024. Desde 2011 no time de base da seleção, o melhor desempenho do treinador foi quando ele liderou Portugal até a final da Euro em 2015. No entanto, os gajos foram derrotados pela Suécia nos pênaltis.

> Veja a tabela da Primeira Liga- Valorizo muito o resultado, mas valorizo ainda mais o que temos feito para o conseguir. É assim desde o primeiro minuto em que aqui chegamos. Acho que quem lidera nos dá oportunidade de continuar durante tanto tempo pela forma como representamos a seleção, como as nossas equipas representam o país. É isso que vamos tentar continuar a fazer, elevar o nome de Portugal onde quer que a seleção sub-21 vá, que eleve a qualidade dos seus jogadores e que demonstre o que somos capazes de fazer - disse o treinador de 48 anos ao Canal 11, de Portugal.A FPF também renovou o contrato de Jorge Braz, técnico da seleção de futebol. O presidente da Federação, Fernando Soares Gomes da Silva, comemorou a extensão de contrato de ambos os profissionais e destacou que eles "dignificaram" a Federação Portuguesa de Futebol com o próprio trabalho.