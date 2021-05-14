Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico da Seleção Portuguesa sub-21 renova contrato até o fim da temporada 2023/2024
futebol

Técnico da Seleção Portuguesa sub-21 renova contrato até o fim da temporada 2023/2024

O anúncio foi feito pela própria Federação Portuguesa de Futebol. Rui Jorge está ao comando da seleção sub-21 de Portugal desde 2011...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:36
Crédito: Divulgação
Nesta sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou a renovação de contrato do técnico Rui Jorge, da equipe sub-21, até o fim da temporada 2023/2024. Desde 2011 no time de base da seleção, o melhor desempenho do treinador foi quando ele liderou Portugal até a final da Euro em 2015. No entanto, os gajos foram derrotados pela Suécia nos pênaltis.
> Veja a tabela da Primeira Liga- Valorizo muito o resultado, mas valorizo ainda mais o que temos feito para o conseguir. É assim desde o primeiro minuto em que aqui chegamos. Acho que quem lidera nos dá oportunidade de continuar durante tanto tempo pela forma como representamos a seleção, como as nossas equipas representam o país. É isso que vamos tentar continuar a fazer, elevar o nome de Portugal onde quer que a seleção sub-21 vá, que eleve a qualidade dos seus jogadores e que demonstre o que somos capazes de fazer - disse o treinador de 48 anos ao Canal 11, de Portugal.A FPF também renovou o contrato de Jorge Braz, técnico da seleção de futebol. O presidente da Federação, Fernando Soares Gomes da Silva, comemorou a extensão de contrato de ambos os profissionais e destacou que eles "dignificaram" a Federação Portuguesa de Futebol com o próprio trabalho.
- As duas renovações dos selecionadores são antes de quaisquer outros adjetivos atos de racionalidade desportiva. Quer o Rui Jorge quer o Jorge Braz têm resultados que falam por si mesmos e pela sua competência. Cada um à sua maneira, sempre dignificaram a FPF com o seu trabalho, exigência, talento e ambição. Nunca estão satisfeitos com o passado e olham sempre em frente. Influenciaram e moldaram, as carreiras de dezenas e dezenas de jogadores e foram determinantes na ascensão europeia do futebol e futsal nacional a nível europeu e mundial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados