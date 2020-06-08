Técnico da Roma, Paulo Fonseca negocia renovação com os italianos

A Roma parece já se preocupar com o futuro e está disposta a renovar o contrato do técnico Paulo Fonseca. De acordo com o jornal "Calciomercato", o português de 47 agradou ao clube italiano e pode ter o vínculo estendido até 2022. Atualmente o acordo vai até junho de 2021, no fim da próxima temporada.
Fonseca chegou à Roma no início da atual temporada depois de três anos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No leste europeu, o treinador dominou as competições locais e conquistou o Campeonato Ucraniano e a Copa da Ucrânia nas três temporadas.
Pelo clube italiano, o comandante deixou a Roma em quinto na tabela do Campeonato Italiano até a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, com 45 pontos. A Atalanta, com 48 pontos, está em quarto, fechando a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.