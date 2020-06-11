Técnico da Juventus diz que é difícil encaixar Cristiano Ronaldo e Dybala no mesmo time

Com a bola prestes a voltar a rolar na Itália, o técnico da Juventus, Maurizio Sarri, já pensa em como montar o time da Velha Senhora. E de acordo com o comandante, encaixar Cristiano Ronaldo e Dybala, duas das maiores estrelas do clube, entre o onze inicial não é fácil.
- O Dybala é um jogador fenomenal e não é fácil fazer dois futebolistas atípicos como ele e o Cristiano Ronaldo coexistirem na equipe, mas eles podem sempre fazer a diferença. Utilizá-los ao mesmo tempo não é apenas uma questão tática. Quando dois jogadores deste tipo, com esta qualidade, estão disponíveis, o resto da equipe tem de se adaptar, tanto a atacar como a defender - disse Sarri à "Sky Sport Itália".
A Juventus volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Milan, pela semifinal da Copa da Itália. Pelo Campeonato Italiano, a Velha Senhora enfrenta o Bologna, no dia 22, fora de casa.E MAIS:O dia do mercado: Flu desmente negociação por Thiago Silva, Timão mira Alex Teixeira, Coutinho na Inglaterra…Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaLewandowski decide, Bayern vence, e está na final da Copa da AlemanhaCom golaço de Junior Tavares, Benfica e Portimonense empatam pelo Campeonato PortuguêsChelsea faz amistoso preparatório em seu CT e vence o Reading E MAIS: