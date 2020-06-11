Técnico da Juventus diz que é difícil encaixar Cristiano Ronaldo e Dybala no mesmo time

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Com a bola prestes a voltar a rolar na Itália, o técnico da Juventus, Maurizio Sarri, já pensa em como montar o time da Velha Senhora. E de acordo com o comandante, encaixar Cristiano Ronaldo e Dybala, duas das maiores estrelas do clube, entre o onze inicial não é fácil.

- O Dybala é um jogador fenomenal e não é fácil fazer dois futebolistas atípicos como ele e o Cristiano Ronaldo coexistirem na equipe, mas eles podem sempre fazer a diferença. Utilizá-los ao mesmo tempo não é apenas uma questão tática. Quando dois jogadores deste tipo, com esta qualidade, estão disponíveis, o resto da equipe tem de se adaptar, tanto a atacar como a defender - disse Sarri à "Sky Sport Itália".