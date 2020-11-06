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Técnico da Itália, Roberto Mancini testa positivo para Covid-19

Treinador, de 55 anos, está assintomático e pode desfalcar a Itália nos três compromissos da seleção em novembro...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 16:31

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 16:31

Crédito: Roberto Mancini passará por quarentena (ISABELLA BONOTTO / AFP
A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou, nesta sexta-feira, que o treinador Roberto Mancini foi diagnosticado com Covid-19. O italiano de 55 anos testou positivo para a doença na bateria de testes preventivos feitos na comissão técnica antes da próxima Data Fifa. Ele está assintomático e iniciou isolamento na própria casa em Roma.Dessa forma, Mancini não tem presença confirmada para os três compromissos da Itália em novembro. Antes de voltar aos trabalhos, ele precisa passar por quarentena e seguir o restante protocolo estabelecido pela Uefa.
A Itália entra em campo na próxima quarta-feira, 11 de novembro, em um amistoso contra a Estônia. Em seguida, nos dias 15 e 18 de novembro, a Seleção Italiana enfrenta Polônia e Bósnia, respectivamente, ambos válidos pela Liga das Nações.

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