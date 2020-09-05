Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico da Itália diz que escalou Acerbi no lugar de Chiellini por engano: 'Estava sem os óculos'
futebol

Técnico da Itália diz que escalou Acerbi no lugar de Chiellini por engano: 'Estava sem os óculos'

Roberto Mancini deu declaração curiosa após a partida e concordou com nomes na súmula sem reparar em erro...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 13:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 13:42
Crédito: Vincenzo Pinto / AFP
Na estreia pela Liga das Nações, a Itália não passou do empate em 1x1 com a Bósnia. Porém, a história mais curiosa da partida foi revelada após o apito final: em entrevista coletiva, o técnico italiano Roberto Mancini admitiu que escalou o zagueiro Acerbi por engano.Antes da partida, Mancini tinha em mente a escalação de Chiellini, há mais de um ano sem jogar pela Azzurra. Porém, a súmula da partida mostrava que o zagueiro Acerbi, da Lazio, seria o titular. Mancini não percebeu o erro durante a revisão e a escalação foi enviada à Uefa. O treinador se justificou:
- Foi minha culpa. Eles me mostraram a escalação, mas eu estava sem os meus óculos e disse que a equipe estava correta - afirmou Mancini.
A federação italiana ainda tentou realizar a troca dos jogadores, mas a operação não foi permitida pela Uefa.
No entanto, Chiellini deverá ter a chance de jogar contra a Holanda na próxima rodada - basta que Mancini coloque os óculos desta vez. Havia sido planejada uma rotação no setor, com Chiellini enfrentando a Bósnia e Acerbi diante da Holanda. Porém, com o erro, a rotação será invertida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados