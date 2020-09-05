Técnico da Itália diz que escalou Acerbi no lugar de Chiellini por engano: 'Estava sem os óculos'

Na estreia pela Liga das Nações, a Itália não passou do empate em 1x1 com a Bósnia. Porém, a história mais curiosa da partida foi revelada após o apito final: em entrevista coletiva, o técnico italiano Roberto Mancini admitiu que escalou o zagueiro Acerbi por engano.Antes da partida, Mancini tinha em mente a escalação de Chiellini, há mais de um ano sem jogar pela Azzurra. Porém, a súmula da partida mostrava que o zagueiro Acerbi, da Lazio, seria o titular. Mancini não percebeu o erro durante a revisão e a escalação foi enviada à Uefa. O treinador se justificou: