Técnico da Itália diz que escalou Acerbi no lugar de Chiellini por engano: 'Estava sem os óculos'

Na estreia pela Liga das Nações, a Itália não passou do empate em 1x1 com a Bósnia. Porém, a história mais curiosa da partida foi revelada após o apito final: em entrevista coletiva, o técnico italiano Roberto Mancini admitiu que escalou o zagueiro Acerbi por engano.Antes da partida, Mancini tinha em mente a escalação de Chiellini, há mais de um ano sem jogar pela Azzurra. Porém, a súmula da partida mostrava que o zagueiro Acerbi, da Lazio, seria o titular. Mancini não percebeu o erro durante a revisão e a escalação foi enviada à Uefa. O treinador se justificou:
- Foi minha culpa. Eles me mostraram a escalação, mas eu estava sem os meus óculos e disse que a equipe estava correta - afirmou Mancini.
A federação italiana ainda tentou realizar a troca dos jogadores, mas a operação não foi permitida pela Uefa.
No entanto, Chiellini deverá ter a chance de jogar contra a Holanda na próxima rodada - basta que Mancini coloque os óculos desta vez. Havia sido planejada uma rotação no setor, com Chiellini enfrentando a Bósnia e Acerbi diante da Holanda. Porém, com o erro, a rotação será invertida.