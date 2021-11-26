Técnico da Itália analisa sorteio da repescagem para a Copa do Mundo: 'Poderia ter sido melhor'

Após ficar apenas com a segunda colocação do Grupo C nas Eliminatórias Europeias atrás da Suíça, a Itália soube nesta sexta-feira o caminho que terá que fazer na repescagem para conseguir uma vaga na Copa do Mundo do Qatar, no próximo ano.O sorteio, realizado nesta sexta, colocou ninguém menos do que Portugal de Cristiano Ronaldo no caminho de uma possível classificação para o Mundial. Contudo, para chegar a enfrentar Portugal, a Itália precisa superar a Macedônia do Norte, em jogo único, na 'semifinal', assim como os lusitanos precisam vencer a Turquia.

Roberto Mancini, técnico da Azzurra, analisou o sorteio em entrevista ao canal 'RAI' e falou sobre o chaveamento para conseguir a classificação para o Qatar, depois da Itália ficar de fora da Copa da Rússia, em 2018. - Poderia ter sido um pouco melhor, é verdade. É claro que nós e Portugal temos de vencer a Macedônia do Norte e a Turquia. Estamos confiantes e positivos. Fizemos uma grande campanha na fase de grupos, mesmo contra a Suíça, merecíamos vencer, mas não ganhamos. Teremos que fazer uma grande partida para chegar à final da repescagem - destacou.

Apesar de cauteloso, Mancini já falou sobre uma possível decisão contra a Seleção Portuguesa de Cristiano Ronaldo. Portugal ficou com a segunda colocação do Grupo A, após ser derrotado em casa para a Sérvia no último minuto e perder a vaga direta.

- Poderíamos ter evitado com prazer (um confronto mata-mata com Portugal), e, certamente, eles dirão o mesmo. Vamos jogar uma final de Copa do Mundo - finalizou.