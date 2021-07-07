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Técnico da Inter de Milão diz que conta com Eriksen para a nova temporada

Apresentado como novo comandante nesta quarta-feira, Simone Inzaghi diz que espera contar com o meia dinamarquês, mas que Inter fez bem ao contratar Çalhanoglu...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 14:57

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 14:57
Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
Contratado pela Inter de Milão após a saída de Antonio Conte, o treinador Simone Inzaghi falou que espera contar com o meia-atacante Christian Eriksen na temporada 2021/22. Em entrevista coletiva, o comandante da Nerazzurri afirmou que conversou com o dinamarquês antes da Eurocopa.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Conversei com Eriksen antes da Eurocopa, mas não depois. Conto com ele. A Inter fez um bom trabalho ao garantir Çalhanoglu, que é um jogador importante. Eriksen tem tempo para voltar e nós esperamos por ele com os braços abertos - disse Inzaghi.
A respeito da nova temporada, Simone Inzaghi disse que a Inter de Milão brigará mais uma vez pelo título do Campeonato Italiano. O ex-treinador da Lazio também elogiou e parabenizou Antonio Conte pela conquista em 2020/21.

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