Técnico da Inter de Milão diz que conta com Eriksen para a nova temporada

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão

Contratado pela Inter de Milão após a saída de Antonio Conte, o treinador Simone Inzaghi falou que espera contar com o meia-atacante Christian Eriksen na temporada 2021/22. Em entrevista coletiva, o comandante da Nerazzurri afirmou que conversou com o dinamarquês antes da Eurocopa.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Conversei com Eriksen antes da Eurocopa, mas não depois. Conto com ele. A Inter fez um bom trabalho ao garantir Çalhanoglu, que é um jogador importante. Eriksen tem tempo para voltar e nós esperamos por ele com os braços abertos - disse Inzaghi.