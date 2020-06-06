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Técnico da Holanda revela que recebeu proposta do Barcelona

No entanto, Koeman decidiu permanecer na seleção por conta do contrato firmado e por causa da expectativa em disputar uma Eurocopa antes dos problemas do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 16:21

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 16:21

Crédito: Divulgação / KNVB
O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, revelou ter tido uma proposta para trabalhar no Barcelona no início desde ano, mas recusou pelo compromisso com o trabalho atual, em entrevista ao programa Tot Gira” da “Catalunya Ràdio”. No entanto, o comandante disse que o sonho dele é estar no banco de reserva do Camp Nou algum dia e espera receber uma nova oportunidade no futuro.
- Todo mundo sabe que é um sonho para mim treinar um dia o Barça. Espero ter outra possibilidade no futuro e confio que será assim, mas dependerá da minha trajetória, pois tem que ter muita experiência para comandar o Barcelona.
O técnico também explicou o motivo de ter recusado o Barcelona para ficar com a Holanda.
- Eu tive uma chamada do Barça, mas eu tinha que cumprir minha palavra com a seleção, pensando, naquele momento, na Eurocopa antes do coronavírus mudar tudo. Hoje em dia o mais importante é a seleção, o que acontecerá no futuro ninguém sabe.
Koeman diz que pretende cumprir o contrato que tem com a Federação da Holanda, não pensa em fazer uso de nenhuma cláusula do acordo e acredita na importância de participar de um torneio como a Eurocopa. O ex-jogador ainda terá a missão de fazer uma equipe com bons jovens valores se classificar para a Copa do Mundo de 2022 e chegar bem no torneio.E MAIS:Barcelona colocará Dembélé na lista de transferênciaLucas Paquetá faz dois gols em jogo-treino e é destaque no MilanFortuna e Hoffenheim empatam e seguem com futuros indefinidosBayern vence Leverkusen fora de casa e se aproxima do título Alemão E MAIS:

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