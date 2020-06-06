Técnico da Holanda revela que recebeu proposta do Barcelona

Crédito: Divulgação / KNVB

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, revelou ter tido uma proposta para trabalhar no Barcelona no início desde ano, mas recusou pelo compromisso com o trabalho atual, em entrevista ao programa Tot Gira” da “Catalunya Ràdio”. No entanto, o comandante disse que o sonho dele é estar no banco de reserva do Camp Nou algum dia e espera receber uma nova oportunidade no futuro.

- Todo mundo sabe que é um sonho para mim treinar um dia o Barça. Espero ter outra possibilidade no futuro e confio que será assim, mas dependerá da minha trajetória, pois tem que ter muita experiência para comandar o Barcelona.

O técnico também explicou o motivo de ter recusado o Barcelona para ficar com a Holanda.

- Eu tive uma chamada do Barça, mas eu tinha que cumprir minha palavra com a seleção, pensando, naquele momento, na Eurocopa antes do coronavírus mudar tudo. Hoje em dia o mais importante é a seleção, o que acontecerá no futuro ninguém sabe.