Técnico da Holanda confirma De Ligt fora da estreia na Eurocopa

A Holanda não vai contar com um dos principais jogadores para a primeira partida na Eurocopa, neste domingo, contra a Ucrânia. Em coletiva, o técnico Frank De Boer confirmou a ausência do zagueiro Matthijs De Ligt. O defensor da Juventus se recupera de uma lesão na coxa."Cedo demais para ele. Vamos ver para o próximo jogo. Esperamos que o torneio dure muito tempo para nós e então vamos realmente precisar dele. Se fosse a final, provavelmente o teríamos escolhido, mas agora não vamos correr riscos desnecessários", disse o treinador.