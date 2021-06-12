Técnico da Holanda confirma De Ligt fora da estreia na Eurocopa

A Holanda não vai contar com um dos principais jogadores para a primeira partida na Eurocopa, neste domingo, contra a Ucrânia. Em coletiva, o técnico Frank De Boer confirmou a ausência do zagueiro Matthijs De Ligt. O defensor da Juventus se recupera de uma lesão na coxa."Cedo demais para ele. Vamos ver para o próximo jogo. Esperamos que o torneio dure muito tempo para nós e então vamos realmente precisar dele. Se fosse a final, provavelmente o teríamos escolhido, mas agora não vamos correr riscos desnecessários", disse o treinador.
De Boer já não conta com uma das estrelas do time, o também zagueiro Virgil Van Dijk, que ainda não está recuperado de uma lesão no joelho. O defensor do Liverpool sequer foi convocado para o torneio. Nathan Ake, Daley Blind, Stefan de Vrij e Jurriem Timber são outras opções para De Boer.
+ Confira a tabela atualizada da Eurocopa
Além da Ucrânia, a Holanda também enfrenta a Macedônia do Norte e Áustria nessa fase de grupos. Frankie De Jong, Van de Beek, Wijnaldum e Memphis Depay são alguns dos destaques da equipe holandesa para o torneio continental.