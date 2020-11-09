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futebol

Técnico da França, Deschamps, diz ser favorável a ligas com 18 times

Em entrevista coletiva, comandante afirmou que Campeonato Francês deveria mudar formato para ser ainda mais competitivo. Na Inglaterra, projeto foi recusado...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 12:42

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 12:42

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, revelou ser favorável à redução de clubes no Campeonato Francês. Segundo o treinador, se a Ligue 1 fosse composta por 18 times, ao invés dos 20 atuais, a competição poderia ter um nível mais elevado e aliviaria o calendário com quatro jogos a menos na temporada.
- Sou daqueles que pensam que quanto mais a elite se aperta, melhor. Seria puxar o futebol francês para cima. Hoje vemos calendários com sequências que nunca vimos. Semana com três jogos, Liga dos Campeões toda semana. É complicado. Eu sei que dizendo isso, não vou fazer amigos, mas a Ligue 1 deve ir nessa direção.
A redução do número de times nos principais campeonatos europeus não é uma discussão nova e está longe do fim. Recentemente, na Inglaterra, Manchester United e Liverpool tentaram implantar o “Project Big Picture”, que buscava revolucionar o futebol no país com algumas mudanças, dentre elas a diminuição do número de clubes na Premier League.

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