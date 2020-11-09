Técnico da França, Deschamps, diz ser favorável a ligas com 18 times

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O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, revelou ser favorável à redução de clubes no Campeonato Francês. Segundo o treinador, se a Ligue 1 fosse composta por 18 times, ao invés dos 20 atuais, a competição poderia ter um nível mais elevado e aliviaria o calendário com quatro jogos a menos na temporada.

- Sou daqueles que pensam que quanto mais a elite se aperta, melhor. Seria puxar o futebol francês para cima. Hoje vemos calendários com sequências que nunca vimos. Semana com três jogos, Liga dos Campeões toda semana. É complicado. Eu sei que dizendo isso, não vou fazer amigos, mas a Ligue 1 deve ir nessa direção.