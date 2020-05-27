Técnico da França critica volta do futebol em países europeus

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, disse ser favorável a decisão do país de dar por encerrado o Campeonato Francês, em entrevista ao “Le Parisien”. Além disso, o comandante criticou a Alemanha e a Espanha por retornarem suas ligas em meio aos riscos de contágios de atletas pelo novo coronavírus. A Bundesliga já retornou desde o último dia 16, enquanto a LaLiga tem sinal verde para voltar a partir do próximo dia oito de maio.
- Tem que aceitar a decisão de parar o futebol na França. Algumas imagens (da Bundesliga) parecem incoerentes, principalmente os contatos. E então vemos os substitutos de máscaras e com distâncias de dois metros no banco. Eu sinceramente não entendo.
Além disso, o francês criticou a diferença entre futebol masculino e feminino em países como Espanha e Inglaterra.
- Espanha e Inglaterra mantém a liga masculina, mas não a feminina, que gera menos dinheiro. É uma incoerência.
O planejamento de Didier Deschamps também foi afetado por conta da paralisação das competições pela COVID-19. Além de ter sido adiada a Eurocopa para 2021, amistosos também não puderam ser feitos e não há certeza sobre um calendário para as seleções voltarem a competir.E MAIS:David Luiz deve deixar o Arsenal no final da temporadaArthur comunica ao Barça que não se transferirá para a JuventusEx-técnico de Haaland diz que jovem se encaixaria no time do LiverpoolApesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB LeipzigTécnico do Leicester comenta expectativa para treinos coletivos E MAIS: