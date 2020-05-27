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Técnico da França critica volta do futebol em países europeus

Deschamps vê incoerência no retorno de grandes ligas por conta de risco de contágio por coronavírus. Comandante também critica diferença entre futebol masculino e feminino...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 15:25

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 15:25

Crédito: Franck Fife / AFP
Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, disse ser favorável a decisão do país de dar por encerrado o Campeonato Francês, em entrevista ao “Le Parisien”. Além disso, o comandante criticou a Alemanha e a Espanha por retornarem suas ligas em meio aos riscos de contágios de atletas pelo novo coronavírus. A Bundesliga já retornou desde o último dia 16, enquanto a LaLiga tem sinal verde para voltar a partir do próximo dia oito de maio.
- Tem que aceitar a decisão de parar o futebol na França. Algumas imagens (da Bundesliga) parecem incoerentes, principalmente os contatos. E então vemos os substitutos de máscaras e com distâncias de dois metros no banco. Eu sinceramente não entendo.
Além disso, o francês criticou a diferença entre futebol masculino e feminino em países como Espanha e Inglaterra.
- Espanha e Inglaterra mantém a liga masculina, mas não a feminina, que gera menos dinheiro. É uma incoerência.
O planejamento de Didier Deschamps também foi afetado por conta da paralisação das competições pela COVID-19. Além de ter sido adiada a Eurocopa para 2021, amistosos também não puderam ser feitos e não há certeza sobre um calendário para as seleções voltarem a competir.E MAIS:David Luiz deve deixar o Arsenal no final da temporadaArthur comunica ao Barça que não se transferirá para a JuventusEx-técnico de Haaland diz que jovem se encaixaria no time do LiverpoolApesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB LeipzigTécnico do Leicester comenta expectativa para treinos coletivos E MAIS:

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