Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico da França convoca Benzema uma semana após dizer que não o chamaria para a Eurocopa; entenda
futebol

Técnico da França convoca Benzema uma semana após dizer que não o chamaria para a Eurocopa; entenda

Didier Deschamps disse à imprensa alemã que jogador do Real Madrid não seria chamado, mas liberação da Uefa para aumento no número de convocados mudou a situação...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 17:42
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A boa fase vivida pelo atacante Karim Benzema foi justificada nesta terça-feira. Principal nome do Real Madrid na temporada, o jogador voltou a ser convocado pelo técnico Didier Deschamps para a seleção francesa depois de quase seis anos e está na lista de 26 atletas que disputarão a Eurocopa.
+ Veja a tabela da EurocopaApesar de ter sido chamado, o centroavante não era uma opção para o treinador das Les Bleus. Em entrevista à revista "Kicker", da Alemanha, Deschamps chegou a afirmar na última semana que não convocaria o jogador do Real Madrid e descartou sua presença na Eurocopa.
- Eu não sou o Papai Noel, não estou aqui para anunciar surpresas - disse Dechamps no último dia 11.
+ Título, Champions, Liga Europa, rebaixamento… Veja o que está em jogo na última rodada dos principais campeonatos europeus
POR QUE BENZEMA NÃO ERA CONVOCADO?​Benzema fez sua última partida pela seleção francesa em outubro de 2015, em amistoso preparatório para a Eurocopa de 2016, contra a Armênia. Na ocasião, ele marcou duas vezes na vitória por 4 a 0. Desde então, o centroavante não foi mais chamado e perdeu a própria Euro em 2016 e a Copa do Mundo em 2018.
O motivo pelo seu afastamento do time nacional se deu por conta de um caso policial, envolvendo chantagem de Benzema ao ex-companheiro de seleção Mathieu Valbuena. Na ocasião, o atleta do Real Madrid teria ajudado alguns amigos a extorquirem Valbuena por conta de um vídeo íntimo do atleta.
A entidade europeia permitiu o aumento do número de convocados, passando de 23 atletas para 26 jogadores. A justificativa é a pandemia da Covid-19, que pode desfalcar as seleções em eventuais casos da doença. A imprensa francesa, antes do anúncio da convocação, afirmou que o jogador estaria na lista.
Com a possibilidade de chamar três nomes a mais sem excluir outro jogador, Dechamps optou por chamar o goleador francês, que tem 27 gols em 81 partidas pela Les Bleus. De acordo com a imprensa francesa, Benzema vestirá a camisa 19 na Eurocopa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados