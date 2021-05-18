Técnico da França convoca Benzema uma semana após dizer que não o chamaria para a Eurocopa; entenda

A boa fase vivida pelo atacante Karim Benzema foi justificada nesta terça-feira. Principal nome do Real Madrid na temporada, o jogador voltou a ser convocado pelo técnico Didier Deschamps para a seleção francesa depois de quase seis anos e está na lista de 26 atletas que disputarão a Eurocopa.
+ Veja a tabela da EurocopaApesar de ter sido chamado, o centroavante não era uma opção para o treinador das Les Bleus. Em entrevista à revista "Kicker", da Alemanha, Deschamps chegou a afirmar na última semana que não convocaria o jogador do Real Madrid e descartou sua presença na Eurocopa.
- Eu não sou o Papai Noel, não estou aqui para anunciar surpresas - disse Dechamps no último dia 11.
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POR QUE BENZEMA NÃO ERA CONVOCADO?Benzema fez sua última partida pela seleção francesa em outubro de 2015, em amistoso preparatório para a Eurocopa de 2016, contra a Armênia. Na ocasião, ele marcou duas vezes na vitória por 4 a 0. Desde então, o centroavante não foi mais chamado e perdeu a própria Euro em 2016 e a Copa do Mundo em 2018.
O motivo pelo seu afastamento do time nacional se deu por conta de um caso policial, envolvendo chantagem de Benzema ao ex-companheiro de seleção Mathieu Valbuena. Na ocasião, o atleta do Real Madrid teria ajudado alguns amigos a extorquirem Valbuena por conta de um vídeo íntimo do atleta.
A entidade europeia permitiu o aumento do número de convocados, passando de 23 atletas para 26 jogadores. A justificativa é a pandemia da Covid-19, que pode desfalcar as seleções em eventuais casos da doença. A imprensa francesa, antes do anúncio da convocação, afirmou que o jogador estaria na lista.
Com a possibilidade de chamar três nomes a mais sem excluir outro jogador, Dechamps optou por chamar o goleador francês, que tem 27 gols em 81 partidas pela Les Bleus. De acordo com a imprensa francesa, Benzema vestirá a camisa 19 na Eurocopa.