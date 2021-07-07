Técnico da Espanha rasga elogios a jovem do Barcelona e o compara com Iniesta

Luis Enrique, técnico da Espanha, rasgou elogios a Pedri, meio-campista de 18 anos do Barcelona e da seleção. Segundo o comandante, a participação do atleta na última Eurocopa foi brilhante e comparou o jovem com Iniesta, ídolo culé e nacional por conta do gol do título do Mundial em 2010.

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- Vocês viram o que fez um menino de 18 anos chamado Pedri? Nem Dom Andrés Iniesta fez. Nunca vi nada parecido com Pedri aos 18 anos em Eurocopa, Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos. É fora de qualquer lógica.