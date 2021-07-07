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futebol

Técnico da Espanha rasga elogios a jovem do Barcelona e o compara com Iniesta

Luis Enrique ficou encantado com a participação de Pedri na última Eurocopa...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 08:50

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 08:50
Luis Enrique, técnico da Espanha, rasgou elogios a Pedri, meio-campista de 18 anos do Barcelona e da seleção. Segundo o comandante, a participação do atleta na última Eurocopa foi brilhante e comparou o jovem com Iniesta, ídolo culé e nacional por conta do gol do título do Mundial em 2010.
> Veja a tabela da Eurocopa
- Vocês viram o que fez um menino de 18 anos chamado Pedri? Nem Dom Andrés Iniesta fez. Nunca vi nada parecido com Pedri aos 18 anos em Eurocopa, Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos. É fora de qualquer lógica.
O jogador vem se consolidando na La Roja e a expectativa é de que esteja nas convocações visando a disputa das Eliminatórias da Europa para o Qatar, além de participar do Final Four da Nations League. Pedri pode chegar na Copa do Mundo como um dos principais nomes da Espanha.

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