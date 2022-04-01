Técnico da Espanha comenta sobre jogo contra Alemanha no Grupo E da Copa do Mundo 2022

Luis Enrique, técnico da Espanha, não se intimidou com a presença da Alemanha no Grupo E. O comandante da Fúria afirmou que sua equipe deve seguir no caminho que vem trilhando e se mostrou otimista para a disputa da Copa do Mundo.- Já jogamos contra a Alemanha e estamos aqui por nossos méritos. O resto não conheço muito, mas vamos confiar na gente como uma equipe. É momento de aproveitar e ser otimista. A Alemanha é uma potência, tem um grande técnico, mudou e melhorou. Mas somos a Espanha, também somos uma potência.