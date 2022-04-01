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Técnico da Espanha comenta sobre jogo contra Alemanha no Grupo E da Copa do Mundo 2022

Luis Enrique espera um grande confronto, mas afirma estar tranquilo e otimista...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 16:44

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 16:44

Luis Enrique, técnico da Espanha, não se intimidou com a presença da Alemanha no Grupo E. O comandante da Fúria afirmou que sua equipe deve seguir no caminho que vem trilhando e se mostrou otimista para a disputa da Copa do Mundo.- Já jogamos contra a Alemanha e estamos aqui por nossos méritos. O resto não conheço muito, mas vamos confiar na gente como uma equipe. É momento de aproveitar e ser otimista. A Alemanha é uma potência, tem um grande técnico, mudou e melhorou. Mas somos a Espanha, também somos uma potência.
> Veja os grupos da Copa do Mundo
Apesar do sorteio dos grupos do Mundial do Qatar, Luis Enrique afirmou que está com a cabeça na disputa da Nations League, onde La Roja encara Portugal, Suíça e República Tcheca.
- Agora estou concentrado na Nations League, não nisso (Copa do Mundo). Faltam muitos meses para o Mundial.
Os seis jogos da fase de grupos da Liga das Nações serão disputados entre junho e setembro. Os duelos também servirão como uma espécie de preparativo para a Copa do Mundo, enquanto que as fases decisivas do torneio serão disputadas apenas em 2023.
Crédito: LuisEnriquenãoestápreocupadocomconfrontocontraaAlemanhanafasedegruposdaCopadoMundo(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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