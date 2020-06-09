Técnico da equipe sub-23 do Sporting deixa o cargo

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Leonel Pontes não é mais treinador da equipe sub-23 do Sporting. O clube já procura um novo treinador para exercer a função na próxima temporada. Segundo o "Record", eles estão acertando os detalhes da desvinculação.

Em meio à uma reformulação para aumentar a ligação entre a equipe principal, o segundo time e o sub-23, os dirigentes optaram pela saída do treinador. Ele chegou a orientar interinamente o time principal após a saída de Marcel Keizer.