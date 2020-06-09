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futebol

Técnico da equipe sub-23 do Sporting deixa o cargo

Leonel Pontes não está mais no comando e a equipe já procura um substituto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2020 às 16:32

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 16:32

Crédito: Divulgação
Leonel Pontes não é mais treinador da equipe sub-23 do Sporting. O clube já procura um novo treinador para exercer a função na próxima temporada. Segundo o "Record", eles estão acertando os detalhes da desvinculação.
Em meio à uma reformulação para aumentar a ligação entre a equipe principal, o segundo time e o sub-23, os dirigentes optaram pela saída do treinador. Ele chegou a orientar interinamente o time principal após a saída de Marcel Keizer.
Esta era a quarta passagem de Pontes pelo Sporting. Ele estava desde 2019 no clube.E MAIS:DeJuan Jones, do New England Revolution, pede representação negra no sistema educacionalCom mais de duzentos jogos mundo árabe, Eltinho quer título esse anoJuiz anula rebaixamentos de Amiens e Toulouse no Campeonato Francês'A cláusula de rescisão de Lautaro expira em 7 de julho', diz CEO da Inter de MilãoEx-presidente do Barça solta o verbo sobre saída de Figo: 'Foi um traidor' E MAIS:

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