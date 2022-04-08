Técnico da equipe de basquete do São Paulo comenta sobre expectativa para a final da BCLA

A um jogo de se tornar campeão da BCLA pela primeira vez em sua história, Bruno Mortari, treinador da equipe de basquete do São Paulo, comentou sobre expectativas para a grande final e fala da invencibilidade que a equipe manteve até o momento. A competição é equivalente a Libertadores no futebol, isto é, se trata de uma disputa continental. A decisão contra o Biguá-URU será neste sábado, às 19h, na Arena Carioca 1. Bruno Mortari afirmou que reconhece o bom trabalho da equipe na temporada e destacou a importância da torcida.

- O título da Champions consolidaria ainda mais um projeto, que se destaca desde o início e envolve muitas pessoas dedicadas. Diretoria, associados e a nossa torcida, que está presente em todos os jogos. Títulos e vitórias consolidam isso e dá força para essas pessoas que tanto ajudam a gente e brigam por nós - disse.GALERIA> Brasileirão 2022 vai começar! Veja datas e onde assistir aos dez primeiros jogos do São PauloO Tricolor paulista venceu os oito jogos disputados. Na visão do técnico, o resultado foi fruto do bom desempenho da equipe e do equilíbrio do elenco.- Acredito que tenho dois dos melhores marcados do NBB no time, o Bennett e o Tyrone. Ainda temos Isaac e Elinho e outros atletas que ajudam demais nessa função e fazem a gente ficar ainda mais forte - destacou.O São Paulo enfrentará o Biguá-URU, no próximo sábado (9), na Arena Carioca 1.