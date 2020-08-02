Técnico da Atalanta diz que derrota para a Inter liga um sinal de alerta

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O técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, disse que a Inter de Milão ligou um sinal de alerta para sua equipe em relação ao duelo pela Liga dos Campeões em que os italianos irão enfrentar o Paris Saint-Germain no próximo dia 12. O comandante viu a partida como um último teste e planeja alterar o que viu de errado.

- Este foi o melhor jogo que pudemos encontrar porque a Inter nos atacou, nos impediu de jogar. Será o mesmo contra o PSG. A Inter nos deu um bom sinal de alerta. Em alguns momentos conseguimos fazer um bom jogo.