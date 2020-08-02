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futebol

Técnico da Atalanta diz que derrota para a Inter liga um sinal de alerta

Gasperini está focado no duelo contra o Paris Saint-Germain pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Italiano disse que jogo deve ser parecido contra mais uma forte equipe...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 12:41

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 12:41

Crédito: Reprodução
O técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, disse que a Inter de Milão ligou um sinal de alerta para sua equipe em relação ao duelo pela Liga dos Campeões em que os italianos irão enfrentar o Paris Saint-Germain no próximo dia 12. O comandante viu a partida como um último teste e planeja alterar o que viu de errado.
- Este foi o melhor jogo que pudemos encontrar porque a Inter nos atacou, nos impediu de jogar. Será o mesmo contra o PSG. A Inter nos deu um bom sinal de alerta. Em alguns momentos conseguimos fazer um bom jogo.
A Atalanta não conseguiu superar a marca dos 100 gols do Campeonato Italiano e terminou com 98 tentos anotados. O time não sabe se contará com Ilicic, principal jogador da equipe, para o duelo decisivo pelo torneio continental, mas deve se preparar com mais vontade para enfrentar um dos elencos mais fortes da Europa.

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