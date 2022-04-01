futebol

Técnico da Alemanha vê Grupo E com dificuldade e afirma: 'Não só pela Espanha'

Hansi-Flick elogiou o Japão e acredita que a Costa Rica irá superar a Nova Zelândia...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 17:19
Hansi-Flick, técnico da Alemanha, acredita que sua equipe caiu em uma chave complicada na Copa do Mundo 2022. Além de ter que enfrentar a Espanha, seleção que vem fazendo um grande trabalho com Luis Enrique, o comandante destacou a presença do Japão.- É um grupo interessante e que não é fácil, não só pela Espanha. O Japão é uma equipe que sempre está nos Mundiais, tem atletas que jogam na Bundesliga e em outras ligas da Europa e tem qualidade. Queríamos jogar um amistoso contra eles antes da Copa do Mundo, o que obviamente não acontecerá.
O treinador acredita que o outro adversário será a Costa Rica, que enfrenta a Nova Zelândia na repescagem internacional. E Hansi-Flick também fez um breve comentário sobre a equipe da Concacaf.
- Creio que a Costa Rica foi nossa adversária na estreia (da Copa do Mundo) em 2006 e tenho boas recordações desse jogo. Mas é uma equipe que evoluiu e teremos que trabalhar para nos classificarmos.
A Alemanha estreia na Copa do Mundo no dia 23 de novembro, contra o Japão. Na segunda rodada, a equipe de Hansi-Flick enfrenta a Espanha em um dos confrontos mais aguardados da fase de grupos e encerra sua participação diante de Costa Rica ou Nova Zelândia.
Crédito: Hansi-Flick acredita que Alemanha caiu em um grupo complicado (JOHNTHYS/AFP)

