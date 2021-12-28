Técnico Cuca pode estar de saída do Atlético-MG

O fim de ano tranquilo do Atlético-MG pode ter uma mudança drástica e gerar um início turbulento no clube e no time bicampeão Brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil. O técnico Cuca, comandante da equipe que encantou o Brasil em 2021 pode estar de saída do Galo. Segundo o jornalista Henrique André, da Rádio Itatiaia, o treinador não seguirá no comando do time mineiro na próxima temporada. Cuca teria se reunido com os empresários que ajudam a financiar o Galo, os 4r´s (Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães) e o presidente Sérgio Coelho para comunicar a sua saida. O técnico alega problemas familiares, não detalhados, para tomar essa decisão. O treinador se comprometeu a não aceitar nenhum outro convite para trabalhar em 2022.