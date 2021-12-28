Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico Cuca pode estar de saída do Atlético-MG

Alegando problemas familiares, o treinador Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil pode deixar o comanddo do time alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 01:21

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 01:21

O fim de ano tranquilo do Atlético-MG pode ter uma mudança drástica e gerar um início turbulento no clube e no time bicampeão Brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil. O técnico Cuca, comandante da equipe que encantou o Brasil em 2021 pode estar de saída do Galo. Segundo o jornalista Henrique André, da Rádio Itatiaia, o treinador não seguirá no comando do time mineiro na próxima temporada. Cuca teria se reunido com os empresários que ajudam a financiar o Galo, os 4r´s (Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães) e o presidente Sérgio Coelho para comunicar a sua saida. O técnico alega problemas familiares, não detalhados, para tomar essa decisão. O treinador se comprometeu a não aceitar nenhum outro convite para trabalhar em 2022.
Crédito: Otreinadorpodesurpreenderomundodofuteboledeixaroatualcampeãobrasileiro-(PedroSouza/AtleticoMG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados