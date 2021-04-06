Técnico celebra momento no Manaus FC e projeta duelo com o Bahia na Copa do Brasil: 'Grande desafio'

Crédito: Divulgação/Manaus FC

O Manaus FC vem de ótima sequência de resultados após o retorno do treinador Luizinho Lopes. O profissional retornou ao comando do clube há pouco menos de um mês e acumula boa sequência de atuações.TABELA> Veja classificação e simulador do Amazonense-2021 clicando aqui

GALERIA> Relembre todas as sedes e edições dos Jogos Olímpicos de Verão

O treinador fez sua reestreia no Gavião do Norte contra o Clipper, pelo Campeonato Amazonense. Desde a vitória nesse duelo, a equipe está invicta, com cinco vitórias em cinco jogos, sendo quatro pelo estadual e uma pela primeira fase da Copa do Brasil. Luizinho celebrou o momento especial.

- Fiquei muito feliz em retornar ao Manaus, é um clube que tenho enorme carinho, e conseguimos colocar nossas ideias de jogo em prática rapidamente. É muito gratificante ver os resultados positivos como consequência do trabalho de todo o grupo - disse.

Nesta quarta-feira, às 21h30, o clube de Manaus encara um importante duelo na Copa do Brasil. O time pega o Bahia, fora de casa, em partida importante para a sequência manauara na temporada. O treinador projetou o duelo.