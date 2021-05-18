Técnico campeão com o Sporting afirma que permanece no clube

Rúben Amorim, técnico do Sporting e recém campeão do Campeonato Português, afirmou que não irá deixar o clube na próxima temporada. O treinador tem contrato até 2024, mas é alvo de especulações após campanha impecável até o título.- Sabemos que o futebol é momento e talvez fosse a altura ideal para um técnico sair após a conquista de um objetivo, mas eu não saio. Aconteça o que acontecer, venha a proposta que vier. Tenho contrato com o Sporting, sou feliz aqui, tenho um time que gosto, sei do desafio, do risco, mas é o acordo que tenho com o presidente.