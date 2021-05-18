Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico campeão com o Sporting afirma que permanece no clube

Rúben Amorim tem contrato com os Leões até 2024, mas conquistou grande projeção no futebol mundial por tirar Sporting da fila após 19 anos sem título da Primeira Liga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 10:49

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 10:49

Crédito: Rúben Amorim recolocou Sporting na Champions League (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Rúben Amorim, técnico do Sporting e recém campeão do Campeonato Português, afirmou que não irá deixar o clube na próxima temporada. O treinador tem contrato até 2024, mas é alvo de especulações após campanha impecável até o título.- Sabemos que o futebol é momento e talvez fosse a altura ideal para um técnico sair após a conquista de um objetivo, mas eu não saio. Aconteça o que acontecer, venha a proposta que vier. Tenho contrato com o Sporting, sou feliz aqui, tenho um time que gosto, sei do desafio, do risco, mas é o acordo que tenho com o presidente.
> Veja a tabela da Primeira Liga
Apesar do sucesso, o comandante ainda não havia recebido nenhuma proposta oficial para a próxima temporada. O jovem treinador de 36 anos espera se consolidar no futebol português após uma ascensão meteórica e surpreendente.
Amorim começou sua carreira no Casa Pia, em 2018, mas no ano seguinte foi contratado para dirigir o Braga B. Em dezembro de 2019, o técnico assumiu a equipe principal, mas em março de 2020 assumiu o Sporting. Apesar da carreira recente, o treinador já conquistou três títulos na vida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados