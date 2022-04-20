Técnico Bene Lima comenta a contratação de dois brasileiros para o seu clube no futebol chinês

Novo clube do técnico Bene Lima, o Jiangxi Beidamen, da China, acertou a contratação de dois jogadores brasileiros. São eles os atacantes Wesley Smith e Borges. O primeiro passou pela base do Corinthians e já atuou em alguns países asiáticos como Coreia do Sul, Tailândia e Japão, enquanto o segundo é maranhense e tem 25 anos.

Bene, que assim como os atletas também chegou ao clube através do empresário Rodrigo Melo, destacou o fato de contar com compatriotas em sua nova equipe.

- É muito importante ter no plantel atletas brasileiros da minha confiança. Sei da qualidade deles e tenho certeza que serão extremamente úteis. O Jiangxi tem um bom grupo, homogêneo, mas uma pitada do nosso futebol sempre faz bem - disse.

Bene viajou nesta terça para a China, onde respeitará uma quarentena de 21 dias. Após esse período, será apresentado pessoalmente ao elenco. Os atletas já vem cumprindo treinamentos formulados pelo comandante paulistano desde 21 de março. Bene falou de sua expectativa em começar o trabalho prático.

- Eles já estarem realizando atividades sob o meu comando é essencial para aceleramos o processo de adaptação à minha forma de trabalhar. Porém, sem dúvida alguma, conhecê-los e darmos início aos treinos no campo é algo que aguardo ansiosamente - finalizou.