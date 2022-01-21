Técnico aponta entrosamento como trunfo do Atlético-GO sub-17 em 2022

O treinador Augusto Fassina, que comanda o sub-17 do Atlético-GO, vive grandes expectativas para a nova temporada. Em 2021, ele chegou a conquistar números expressivos: foram 11 jogos de invencibilidade e seis vitórias seguidas com o Dragão. O entrosamento do grupo é apontado como trunfo para 2022.

- As expectativas são as melhores possíveis. Começamos a preparação já no final do ano antes mesmo de sairmos de férias, com isso já foi possível aplicar alguns conceitos principalmente para os atletas que subiram do sub-15 e estão nessa transição de categoria. Acredito que teremos uma temporada muito boa e vitoriosa, até mesmo pelo fato de já termos uma equipe montada onde a maioria já está na categoria sub-17 há pelo menos um ano, facilitando o desempenho dos atletas no dia a dia - disse Fassina.

O treinador, que teve 61% na temporada de 2021, ressaltou a união de sua equipe e a importância do trabalho à longo prazo para atingir os objetivos traçados.

- Apesar de não termos conquistado o título da categoria, avalio como uma temporada muito positiva, conseguimos colocar muitos atletas em evidência no cenário nacional, além de alguns terem subido para a categoria sub-20 antes mesmo de finalizar a temporada. Hoje também temos alguns jogadores que já estão treinando no profissional, como o Gabriel, Renan Silva, Thiago, Isaac, Samuel e Daniel que estiveram com a gente no sub-17 ano passado - comentou o comandante.

O clube disputará nesta temporada a Taça Mané Garrincha, o Campeonato Goiano e o Campeonato Brasileiro da categoria.