Técnico Alex Alves acerta com Cascavel Clube para o Estadual

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Um time para frente, ofensivo e sempre buscando o gol. Essas são as principais características dos times formados pelo Alex Alves. Ex-jogador do Cruzeiro, Botafogo e outras equipes, Alex aceitou o desafio de comandar o Cascavel Clube para o Campeonato Paranaense, que tem início marcado para o fim de fevereiro e estreia contra o Coritiba. No ano passado, o clube amargou a 9ª colocação na tabela e ficou de fora da fase de classificação para a segunda fase. O novo treinador contou um pouco como foi o acerto, os motivos de assumir o time o estilo de jogo que mais lhe agrada:

- Colocaram um projeto para nós e por ser 1ª divisão, a gente acabou aceitando esse desafio. A expectativa é a maior, de fazer um grande campeonato, de tentar fazer com que esse time entre no cenário do brasileiro, para ter calendário e aos poucos a gente levar o nome do Cascavel o mais alto possível. Sobre a forma de jogar, vamos procurar fazer o que a gente sempre fez: um time ofensivo, resguardando sempre o sistema defensivo também. Nosso time ataca muito forte, procura sempre os contra-ataques - afirmou.

O Cascavel contratou também o preparador físico Márcio Leite e o auxiliar Diego, que já trabalham com Alex Alves há cinco anos. O novo treinador falou da importância desses dois profissionais estarem na equipe paranaense:

- São pessoas que estão comigo desde que eu comecei e a gente vem nessa pegada para fazer grandes trabalhos. Nosso objetivo é que o time jogue, tanto dentro de casa como fora, no mesmo estilo - ponderou.

Questionado sobre o elenco, Alex Alves confessou que ainda não conhece todos os atletas, mas destacou dois, os quais já teve a oportunidade de observar em outros clubes: