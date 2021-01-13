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futebol

Técnico Alex Alves acerta com Cascavel Clube para o Estadual

Treinador teve passagem pelo Juventus-SP e agora demonstra otimismo para o Paranaense
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Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 20:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 20:58
Crédito: Divulgação
Um time para frente, ofensivo e sempre buscando o gol. Essas são as principais características dos times formados pelo Alex Alves. Ex-jogador do Cruzeiro, Botafogo e outras equipes, Alex aceitou o desafio de comandar o Cascavel Clube para o Campeonato Paranaense, que tem início marcado para o fim de fevereiro e estreia contra o Coritiba. No ano passado, o clube amargou a 9ª colocação na tabela e ficou de fora da fase de classificação para a segunda fase. O novo treinador contou um pouco como foi o acerto, os motivos de assumir o time o estilo de jogo que mais lhe agrada:
- Colocaram um projeto para nós e por ser 1ª divisão, a gente acabou aceitando esse desafio. A expectativa é a maior, de fazer um grande campeonato, de tentar fazer com que esse time entre no cenário do brasileiro, para ter calendário e aos poucos a gente levar o nome do Cascavel o mais alto possível. Sobre a forma de jogar, vamos procurar fazer o que a gente sempre fez: um time ofensivo, resguardando sempre o sistema defensivo também. Nosso time ataca muito forte, procura sempre os contra-ataques - afirmou.
O Cascavel contratou também o preparador físico Márcio Leite e o auxiliar Diego, que já trabalham com Alex Alves há cinco anos. O novo treinador falou da importância desses dois profissionais estarem na equipe paranaense:
- São pessoas que estão comigo desde que eu comecei e a gente vem nessa pegada para fazer grandes trabalhos. Nosso objetivo é que o time jogue, tanto dentro de casa como fora, no mesmo estilo - ponderou.
Questionado sobre o elenco, Alex Alves confessou que ainda não conhece todos os atletas, mas destacou dois, os quais já teve a oportunidade de observar em outros clubes:
- Romario e Matheus eu conheço bem. O primeiro é atacante de extremo, muito bom, jogador de uma qualidade que a gente sempre gostou. Já o outro, é estava no comercial, centroavante. Alguns jogadores a gente vai trazer, vamos ver qual a necessidade que o clube tem, estamos procurando trazer uns atletas com potencial para que possamos fazer um grande trabalho - concluiu.

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