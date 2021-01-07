Tchê Tchê usa redes sociais para se desculpar com torcida do São Paulo após expulsão

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O meia Tchê Tchê usou as suas redes sociais para se desculpar com a torcida do São Paulo, após ser expulso na derrota por 4 a 2 do Tricolor diante do Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (6), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O jogador, que fez o primeiro gol são paulino no jogo, ainda no primeiro tempo, recebeu um cartão vermelho na etapa final de partida após acertar uma cotovelada no atacante Cuello, do Massa Bruta.

- Infelizmente, ontem não foi um dia bom para nossa equipe. Perdemos uma partida importante, mas seguiremos lutando e dando a vida pra buscar esse título brasileiro. Queria pedir desculpas aqui aos torcedores, algo que já fiz com meus companheiros, pela expulsão - escreveu o jogador.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém do gol e da expulsão, Tchê Tchê foi pivô de uma discussão com o técnico Fernando Diniz ainda durante os 45 minutos iniciais. No atrito, o camisa 8 foi chamado de "ingrato" e "mascaradinho" pelo treinador.

Em entrevista coletiva ao fim da partida, Diniz disse que o assunto foi resolvido internamente e evitou entrar em mais detalhes.

Confira na íntegra o texto publicado por Tchê Tchê: