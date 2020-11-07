Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tchê Tchê testa positivo para Covid e é afastado do elenco do São Paulo

Em exame realizado antes da partida que acontece neste sábado, às 19h, contra o Goiás, no Morumbi, volante testou positivo e agora está em isolamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 18:27

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 18:27

Crédito: Jogador vinha sendo utilizado na lateral-direita com as ausências de Igor e Juanfran (Érico Leonan/SPFC
Antes da partida contra o Goiás, que acontece às 19h deste sábado, o São Paulo informou que o volante Tchê Tchê testou positivo para coronavírus e foi afastado do elenco.
Segundo nota publicada, o jogador está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube. Com isso, ele é desfalque neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e também deve estar fora do duelo de ida das quartas da Copa do Brasil, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, diante do Flamengo, no Maracanã. Tchê Tchê, portanto, não foi sequer relacionado para a partida que acontece logo mais. A escalação do São Paulo já foi definida: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno; Brenner e Luciano.
Juanfran, recuperado, ganhou vaga na lateral-direita, enquanto Vitor Bueno ficou com o lugar de Daniel Alves, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo.
O Goiás também já divulgou seu time: Tadeu; Juan Pintado, Chico, David Duarte e Cajú; Ariel Cabral, Gilberto e Breno; Douglas Baggio, Fernandão e Vinícius.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados