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futebol

Tchê Tchê relata conversa com seu pai e previsão de gol no Maracanã

Jogador do São Paulo fez o primeiro da goleada contra o Flamengo e relatou conversa com seu pai no meio da semana. No ano passado, o volante também marcou diante do Fla...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 19:01

LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 19:01
Crédito: Tchê Tchê jogou improvisado como lateral-direito e deu conta do recado na posição (Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Autor do primeiro dos quatro gols do São Paulo na goleada desta tarde diante do Flamengo, o volante Tchê Tchê afirmou que seu pai previu o gol anotado no Maracanã. No meio desta semana, o jogador do Tricolor visitou a família e recebeu o recado na casa de seus pais.
-Estive na casa dos meus pais na semana, falei que não sabia se iria jogar, porque o Igor Vinicius, que é da posição, tinha voltado a treinar. Mas falei que se precisasse eu faria (a lateral). Já deixei claro que não sou lateral, mas faço para ajudar sempre o clube e meus companheiros. E meu pai falou: 'pô, você fez gol contra o Flamengo no ano passado, quem sabe Deus não te abençoar de novo contra eles agora'. E aconteceu. Quero mandar um abraço para o meu pai, um beijo para toda minha família e um beijo para a minha esposa Cláudia - disse o jogador ainda no gramado do Maracanã. No Brasileirão do ano passado, no Morumbi, Tchê Tchê também marcou contra o Flamengo, no empate em 1 a 1. Improvisado como lateral-direito por conta das recentes lesões de Igor Vinícius e Juanfran, o meio-campista 'quebrou o galho' na ponta do campo e foi peça-chave no equipe comandada por Fernando Diniz no Maracanã.
A goleada diante do Flamengo deixa o São Paulo na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, mas dependendo apenas de si para ser campeão do primeiro turno. Para isso, a equipe precisa vencer as três partidas que foram adiadas ao longo da competição, contra Goiás, Botafogo e Ceará.

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