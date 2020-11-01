Tchê Tchê relata conversa com seu pai e previsão de gol no Maracanã

-Estive na casa dos meus pais na semana, falei que não sabia se iria jogar, porque o Igor Vinicius, que é da posição, tinha voltado a treinar. Mas falei que se precisasse eu faria (a lateral). Já deixei claro que não sou lateral, mas faço para ajudar sempre o clube e meus companheiros. E meu pai falou: 'pô, você fez gol contra o Flamengo no ano passado, quem sabe Deus não te abençoar de novo contra eles agora'. E aconteceu. Quero mandar um abraço para o meu pai, um beijo para toda minha família e um beijo para a minha esposa Cláudia - disse o jogador ainda no gramado do Maracanã. No Brasileirão do ano passado, no Morumbi, Tchê Tchê também marcou contra o Flamengo, no empate em 1 a 1. Improvisado como lateral-direito por conta das recentes lesões de Igor Vinícius e Juanfran, o meio-campista 'quebrou o galho' na ponta do campo e foi peça-chave no equipe comandada por Fernando Diniz no Maracanã.