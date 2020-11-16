Tchê Tchê é liberado pelo DM e pode ser reforço do São Paulo contra o Fla

Crédito: Tchê Tchê é opção para o técnico Fernando Diniz (Divulgação/ São Paulo

O São Paulo voltou aos treinos já focado em enfrentar o Flamengo, na próxima quarta, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz ganhou o reforço do volante Tchê Tchê - recuperado do novo coronavírus. O meio-campista será opção no duelo no Morumbi e pode, inclusive, ser titular no meio da semana.

O jogador era a única dúvida da comissão técnica para o jogo decisivo contra o Flamengo. Como Tchê Tchê foi liberado pelos infectologistas que trabalham no combate à pandemia, o jogador treinou sem restrições no CT da Barra Funda e já iniciou a preparação para o duelo das quartas da Copa do Brasil. A tendência é de que Fernando Diniz não faça nenhuma mudança na equipe titular e o São Paulo entre em campo escalado com Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.