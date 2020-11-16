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futebol

Tchê Tchê é liberado pelo DM e pode ser reforço do São Paulo contra o Fla

Meio-campista havia sido diagnosticado com COVID-19, mas está recuperado e é opção do técnico Fernando Diniz para o duelo de quarta, no Morumbi, pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 19:26

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 19:26

Crédito: Tchê Tchê é opção para o técnico Fernando Diniz (Divulgação/ São Paulo
O São Paulo voltou aos treinos já focado em enfrentar o Flamengo, na próxima quarta, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz ganhou o reforço do volante Tchê Tchê - recuperado do novo coronavírus. O meio-campista será opção no duelo no Morumbi e pode, inclusive, ser titular no meio da semana.
O jogador era a única dúvida da comissão técnica para o jogo decisivo contra o Flamengo. Como Tchê Tchê foi liberado pelos infectologistas que trabalham no combate à pandemia, o jogador treinou sem restrições no CT da Barra Funda e já iniciou a preparação para o duelo das quartas da Copa do Brasil. A tendência é de que Fernando Diniz não faça nenhuma mudança na equipe titular e o São Paulo entre em campo escalado com Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.
O duelo contra o Flamengo é quarta, às 21h30, no Morumbi. Como venceu o jogo de ida, por 2 a 1, o Tricolor joga por qualquer vitória ou empate no Morumbi para garantir vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A equipe classificada ainda garante uma premiação de R$ 7 milhões paga pela CBF.

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