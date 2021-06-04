Tchê Tchê e Hyoran não treinam e viram dúvidas para o jogo contra o Sport-PE pelo Brasileirão

O Atlético-MG pode ficar sem os meias Hyoran e Tchê Tchê para encarar o Sport-PE, no domingo, 6 de junho, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro. A dupla não treinou na Cidade do Galo e viraram dúvidas para Cuca. Hyoran sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a partida passada, contra o Remo, em Belém, pela Copa do Brasil, quando o Galo venceu o Remo por 2 a 0. Ele foi atendido no mesmo dia, mas gera preocupação para a comissão técnica. Já Tchê Tchê reclamou dores na coxa esquerda depois de encarar o time paraense. A assessoria de imprensa do Galo disse que os dois jogadores serão reavaliados neste sábado. 5 de junho, pouco antes da viagem para o Recife. Caso não joguem, o Galo ficará com nove desfalques. Estão fora do time mineiro Guga e Guilherme Arana estão na seleção olímpica do Brasil. Junior Alonso (Paraguai), o volante Alan Franco (Equador) e os atacantes Savarino (Venezuela) e Eduardo Vargas (Chile), que estão disputando as Eliminatórias da Copa do Mundo, além do atacante Keno que está lesionado. Galo e Sport se enfrentam neste domingo, 6, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.