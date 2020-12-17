Tchê Tchê comemora chance na equipe e analisa vitória: 'Gigantesca'

O São Paulo venceu com autoridade o Atlético-MG por 3 a 0, no Morumbi, e abriu novamente sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Surpresa na escalação titular, Tchê Tchê comemorou a oportunidade dada por Fernando Diniz. O volante atuou na posição de Luciano, um pouco mais avançado.

- Primeiro agradecer por mais uma oportunidade de fazer o que amo, meus companheiros que ajudaram muito. Foi uma função diferente. Foi um time que nos dificultou muito, mesmo com um a menos. É comemorar e amanhã voltar ao trabalho - afirmou o jogador à 'TV Globo'.Tchê Tchê, que recebeu o terceiro amarelo e está suspenso para enfrentar o Fluminense na próxima rodada, também analisou a importância da vitória são-paulina, que fez o clube abrir mais distância na ponta da tabela do Brasileirão.