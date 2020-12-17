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futebol

Tchê Tchê comemora chance na equipe e analisa vitória: 'Gigantesca'

Volante foi a surpresa na escalação titular, jogando na função de Luciano, desfalque por lesão. Suspenso para a próxima partida, camisa oito comemorou oportunidade na equipe...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 23:51

LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 23:51
O São Paulo venceu com autoridade o Atlético-MG por 3 a 0, no Morumbi, e abriu novamente sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Surpresa na escalação titular, Tchê Tchê comemorou a oportunidade dada por Fernando Diniz. O volante atuou na posição de Luciano, um pouco mais avançado.
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- Primeiro agradecer por mais uma oportunidade de fazer o que amo, meus companheiros que ajudaram muito. Foi uma função diferente. Foi um time que nos dificultou muito, mesmo com um a menos. É comemorar e amanhã voltar ao trabalho - afirmou o jogador à 'TV Globo'.Tchê Tchê, que recebeu o terceiro amarelo e está suspenso para enfrentar o Fluminense na próxima rodada, também analisou a importância da vitória são-paulina, que fez o clube abrir mais distância na ponta da tabela do Brasileirão.

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