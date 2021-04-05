Tchê Tchê chega a BH para fazer exames e assinar com o Galo

O meio de campo Tchê Tchê chegou a Belo Horizonte nesta segunda-feira, 5 de abril, para fazer exames médicos e acertar contrato com o Atlético-MG. O jogador, de 28 anos, será anunciado em breve pelo Galo. Tchê Tchê será o quarto reforço do alvinegro para 2021, se juntando a Hulk, Dodô e Nacho Fernández como novos integrantes da equipe alvinegra. O contrato do atleta, vindo do São Paulo, será por empréstimo até o fim deste ano, com possibilidade de compra em definitivo até maio de 2022. O jogador foi um pedido de Cuca para reforçar o meio de campo na parte defensiva. Atualmente, o treinador conta com Jair, lesionado novamente, Allan e Alan Franco. Tchê Tchê vai trabalhar novamente com o técnico Cuca Galo. Os dois já dividiram o vestiário no Palmeiras, em 2018 e no São Paulo, em 2019. No Tricolor, Tchê Tchê não estava tendo muitas chances com Crespo, comandante são paulino, o que facilitou sua vinda para o time mineiro.