Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tchê Tchê chega a BH para fazer exames e assinar com o Galo

O jogador ficará no clube mineiro por empréstimo, cedido pelo São Paulo, até o fim de 2021, com possibilidade de ser negociado em definitivo...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:57

Crédito: Tchê Tchê foi um pedido de Cuca para reforçar o meio de campo do Atlético-MG-(Érico Leonan/SPFC
O meio de campo Tchê Tchê chegou a Belo Horizonte nesta segunda-feira, 5 de abril, para fazer exames médicos e acertar contrato com o Atlético-MG. O jogador, de 28 anos, será anunciado em breve pelo Galo. Tchê Tchê será o quarto reforço do alvinegro para 2021, se juntando a Hulk, Dodô e Nacho Fernández como novos integrantes da equipe alvinegra. O contrato do atleta, vindo do São Paulo, será por empréstimo até o fim deste ano, com possibilidade de compra em definitivo até maio de 2022. O jogador foi um pedido de Cuca para reforçar o meio de campo na parte defensiva. Atualmente, o treinador conta com Jair, lesionado novamente, Allan e Alan Franco. Tchê Tchê vai trabalhar novamente com o técnico Cuca Galo. Os dois já dividiram o vestiário no Palmeiras, em 2018 e no São Paulo, em 2019. No Tricolor, Tchê Tchê não estava tendo muitas chances com Crespo, comandante são paulino, o que facilitou sua vinda para o time mineiro.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados