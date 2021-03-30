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Taylon fala sobre sua boa fase na Arábia Saudita, projeta o título e a próxima temporada

Aatacante brasileiro Taylon é um dos principais destaques do Al Akhdoud, equipe da Arábia Saudita...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 15:20
Crédito: Divulgação / Al Akhdoud
Faltando duas rodadas para o fim da Divisão 2 da Arábia Saudita, oatacante Taylon é um dos principais destaques do Al Akhdoud, treinadopelo também brasileiro Luís Antônio Zaluar. Em 10 jogos foram seis golsmarcados e duas assistências.
Veja a tabela do Inglês- Eu avalio essa fase aqui na Arábia Saudita como uma oportunidade decrescimento e sucesso. Em pouco tempo eu me adaptei ao time e a forma dejogar dos meus companheiros, consegui fazer meu melhor e a cada jogo eutenho estado mais satisfeito com meu desempenho em campo - disse.
A equipe está na liderança da competição, com 49 pontos em 24 partidasdisputadas e pode ser campeão já na próxima rodada, caso vença o AlTaqdom e o Bisha empate ou perca para o Al Jandal, pois o vice-líderestá três pontos atrás e faltam apenas duas rodadas para o fim docampeonato.
- Eu vim para o Al Akhdoud com o objetivo de subir o time para a Divisão1 e conseguir o título, e graças a Deus eu tenho conseguido ajudar otime a alcançar essas metas. Quanto a próxima temporada, eu entrego nasmãos de Deus, tenho trabalhado muito para que coisas grandes possamacontecer, e eu acredito que Deus está preparando algo incrível - falou.
Taylon tem 26 anos e no ano passado teve uma passagem pelo Criciúma.Fora do país, passou por Malta, Emirados Árabes, Bahrein e Bulgária. Oatacante está tendo sua primeira passagem no futebol saudita.

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