Tauã se destaca no invicto Água Santa, que mantém luta pelo acesso no Paulista

Crédito: Divulgação/Água Santa

Única equipe que está invicta na Série A2 do Campeonato Paulista, o Água Santa se classificou com antecedência para as quartas de finais do torneio estadual e tem no volante Tauã um de seus pilares.

O jogador se tornou homem de confiança do técnico Sergio Soares e vem conduzindo o meio-campo da equipe de Diadema na competição estadual, que além da invencibilidade, tem outros importantes números no torneio.

O Água Santa é o dono da melhor defesa da Série A2 com sete gols sofridos, em uma média de 0,5 gol por partida. A equipe já está garantida com a vice-liderança e aguarda o desfecho da 15ª rodada para conhecer seu adversário nas quartas de finais.