Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tauã se destaca no invicto Água Santa, que mantém luta pelo acesso no Paulista

Meio-campista é uma das armas da equipe na fase mata-mata do Estadual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 15:08

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 15:08

Crédito: Divulgação/Água Santa
Única equipe que está invicta na Série A2 do Campeonato Paulista, o Água Santa se classificou com antecedência para as quartas de finais do torneio estadual e tem no volante Tauã um de seus pilares.
O jogador se tornou homem de confiança do técnico Sergio Soares e vem conduzindo o meio-campo da equipe de Diadema na competição estadual, que além da invencibilidade, tem outros importantes números no torneio.
O Água Santa é o dono da melhor defesa da Série A2 com sete gols sofridos, em uma média de 0,5 gol por partida. A equipe já está garantida com a vice-liderança e aguarda o desfecho da 15ª rodada para conhecer seu adversário nas quartas de finais.
O Água Santana recebe a Portuguesa Santista na próxima e última rodada da primeira fase. O jogo está marcado para o sábado que vem, às 15h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados