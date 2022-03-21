Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tática e pênaltis: São Paulo fecha preparação para encarar o São Bernardo

Último treinamento do Tricolor antes das quartas de final do Paulistão teve vídeos para os jogadores, atividade tática e treinamento de finalizações. Volpi e Neves treinam ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 12:48

Publicado em 21 de Março de 2022 às 12:48

O São Paulo realizou o último treinamento na manhã desta segunda-feira (21), antes de encarar o São Bernardo, em duelo das quartas de final do Campeonato Paulista, na noite desta terça-feira (22), às 20h30, no Morumbi. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!
A atividade começou com um vídeo passado pelo técnico Rogério Ceni aos jogadores. Depois, o elenco realizou uma atividade tática visando o duelo contra o clube do ABC Paulista. O grupo foi divido em posições e os zagueiros realizaram trabalhos defensivos, enquanto os demais jogadores trabalharam inversões e cruzamentos.
Após essa atividade, a imprensa foi liberada para ter acesso ao CT. Os jornalistas presentes viram o treinamento de finalizações e cobranças de pênalti, atividade que encerrou a atividade. Vale ressaltar que se a partida terminar empatada, o duelo vai para as penalidades máximas. As principais novidades ficaram por conta do meia Gabriel e do goleiro Tiago Volpi, que participaram da atividade que a imprensa presenciou. Já o meia Gabriel Sara ficou em tratamento no Reffis e deve ser desfalque para a partida decisiva no estadual.
Sendo assim, um provável time do São Paulo tem: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Nikão (Patrick); Eder e Calleri.
Crédito: (Foto:GabrielSantos/Lance!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados