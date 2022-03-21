Tática e pênaltis: São Paulo fecha preparação para encarar o São Bernardo

O São Paulo realizou o último treinamento na manhã desta segunda-feira (21), antes de encarar o São Bernardo, em duelo das quartas de final do Campeonato Paulista, na noite desta terça-feira (22), às 20h30, no Morumbi. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!

A atividade começou com um vídeo passado pelo técnico Rogério Ceni aos jogadores. Depois, o elenco realizou uma atividade tática visando o duelo contra o clube do ABC Paulista. O grupo foi divido em posições e os zagueiros realizaram trabalhos defensivos, enquanto os demais jogadores trabalharam inversões e cruzamentos.

Após essa atividade, a imprensa foi liberada para ter acesso ao CT. Os jornalistas presentes viram o treinamento de finalizações e cobranças de pênalti, atividade que encerrou a atividade. Vale ressaltar que se a partida terminar empatada, o duelo vai para as penalidades máximas. As principais novidades ficaram por conta do meia Gabriel e do goleiro Tiago Volpi, que participaram da atividade que a imprensa presenciou. Já o meia Gabriel Sara ficou em tratamento no Reffis e deve ser desfalque para a partida decisiva no estadual.

Sendo assim, um provável time do São Paulo tem: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Nikão (Patrick); Eder e Calleri.