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Tarefa difícil: Botafogo vai enfrentar os quatro melhores colocados do Brasileirão em sequência

Calendário "não é amigo" do Alvinegro e põe postulantes ao título nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro; primeiro desafio será contra o Atlético-MG...
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Publicado em 

24 nov 2020 às 06:00

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O segundo turno começou da pior maneira possível para o Botafogo: duas derrotas seguidas no Estádio Nilton Santos para rivais diretos na luta contra a zona de rebaixamento. A missão do Alvinegro, contudo, não promete ficar fácil: o time vai enfrentar, em sequência, os atuais quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.
> VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Os revés para Red Bull Bragantino e Fortaleza colocaram uma distância de quatro pontos para o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O caminho a ser traçado para fugir da degola não promete ser fácil: Atlético-MG, Flamengo, Internacional e São Paulo.
Estes são, atualmente, primeiro, segundo, quarto e terceiro colocados na tabela do Campeonato Brasileiro. O clube de General Severiano, na 19ª colocação, precisará mostrar uma resposta na luta contra a queda para a segunda divisão diante daqueles que sonham em levantar o título.
No primeiro turno, o Botafogo saiu com 4 pontos desta sequência - venceu o Atlético-MG, empatou com o Flamengo e foi derrotado pelo Internacional. Vale ressaltar que, pelas questões de calendário, o Alvinegro ainda não enfrentou o São Paulo no Campeonato Brasileiro.
O Galo será, justamente, o primeiro adversário neste "caminho das pedras" do Botafogo. Uma das três vitórias que o Alvinegro possui até aqui no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG chega desfalcado por inúmeros casos de Covid-19 e tem um retrospecto negativo no histórico recente do confronto diante do Glorioso.
A sequência não é das mais fáceis, mas o Botafogo precisa mostrar algum tipo de resposta enquanto ainda é tempo. As recentes atuações da equipe deixam um sinal de alerta ligado e o tempo de mudança e a margem de erro, a partir de agora, são mínimas.

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